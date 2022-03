Home Daybreak Apple Akku in neun Minuten voll | Apple Car macht gierig | iPhone-Reparatur nachhaltiger – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Einen Akku in neun Minuten laden? Ein Traum für iPhone-Nutzer – und völlig illusorisch, es je zu erleben. Und ich behaupte, all diejenigen, die in den Kommentaren auf Facebook etwa behaupten, sie würden sowas ja gar nicht brauchen und auf superkurze Ladezeiten für eine länger anhaltende Akkugesundheit gern verzichten, sind einfach nur neidisch und ärgern sich, dass Oppo das hinbekommt, woran Apple seit Jahren scheitert. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Oppo, der Billig-Smartphonehersteller aus China, der gar nicht mehr billig sein will, hat jetzt eine Technik vorgestellt, die einen Smartphone-Akku in neun Minuten füllt, hier dazu die Infos.

Sie behaupten, das würde den Akku auch nicht in kürzester Zeit zugrunde richten, aber das muss man nicht glauben. Tatsache ist, für Leute, wie Tech-Redakteure, die ihr iPhone ohnehin jedes Jahr wechseln, wäre so ein Tempo ein Segen – dummerweise wird es das für ein iPhone allenfalls zu Zeiten meiner Rente geben, die es nicht geben wird. Also ja: iPhone-Nutzer mögen den schickeren Prozessor haben – das sieht man nur leider nicht – und vielleicht auch die solidere Softwarebasis, aber wenn’s um das Schnellladen geht: Yep, da bin ich neidisch – auf fast alle anderen.

Den Bären verteilen, bevor er erlegt ist

Es gibt Leute, die glauben an ein Apple Car in mehr oder weniger naher Zukunft. Und auch, wenn es so etwas niemals geben sollte, einige Unternehmen spekulieren bereits darauf, dass Aufträge zur Teilmontage dieses Autos ebenso einträglich sein könnten, wie Aufträge zur iPhone-Produktion. Einer davon ist Foxconn und noch heute baut niemand so viele iPhones wie dieser Konzern, hier dazu mehr.

Apple verbessert die Face ID-Reparatur

Face ID defekt? iPhone wird getauscht. So war das bis jetzt. So ist es aber jetzt nicht mehr, zumindest in einer Reihe von Märkten. Die Apple Stores erhalten ab sofort neue Komponenten zur Reparatur der TrueDepth-Kamera im Fall einer Beschädigung, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Ein Stromausfall in Taiwan könnte sich auf die iPhone-Produktion auswirken. Er traf den Süden der Insel, wo TSMC einige wichtige Fabriken hat, hier weitere Infos.

„The Afterparty“ geht in die Verlängerung.

Die Serie auf Apple TV+ erhält eine zweite Staffel, wie das Unternehmen zuletzt bekanntgegeben hatte, sie war erst vor vergleichsweise kurzer Zeit auf dem Streamingdienst von Apple angelaufen, hier gibt es mehr Details.

Die Maskenpflicht für Apple-Mitarbeiter in den USA wird teilweise gekippt.

In den USA kippt Apple die Maskenpflicht in Teilen des Landes für Mitarbeiter in den Niederlassungen und Apple Retail Stores des Unternehmens. Dieser Schritt erfolgt in Abhängigkeit von den lokalen Infektionszahlen, hier weitere Infos.

Und zum Schluss wollen wir noch auf ein Video aufmerksam machen, das unser Autor sich angesehen hat und in dem die Zeitlupen-Funktion der Kamera des iPhone 13 demontiert wurde.

Damit darf ich euch einen entspannten Freitag und einen schönen Start ins Wochenende wünschen.

