Microsoft OneDrive ist jetzt als Apple Silicon-App verfügbar

Das hat gedauert, aber jetzt ist Microsoft Onedrive für den Mac als native Apple Silicon-App verfügbar. Bis jetzt konnten Nutzer nur eine öffentliche Beta für den M1-Mac nutzen. ‚Auch andere Cloud-Anbieter tun sich schwer mit der Portierung.

Auch Microsoft war nicht gar zu schnell bei der Bereitstellung eines Clients für Onedrive for Mac, der auf den Apple Silicon-Mac optimiert war. Seit einiger Zeit konnten Nutzer immerhin eine öffentliche Beta verwenden, die bereits als native M1-App ausgeführt war. Nun wurde auch die reguläre Version von Microsoft Onedrive aktualisiert.

Microsoft kündigt Apple Silicon-App für den Mac an

Microsoft verteilt nun eine native Apple Silicon-App als automatische Aktualisierung für den Mac. Das Update kann auch manuell über die Eigenschaften des Onedrive-Clients angestoßen werden. Microsoft schreibt zum Update:

We’re excited to announce that OneDrive sync for macOS will now run natively on Apple silicon. This means that OneDrive will take full advantage of the performance improvements of Apple silicon. We know this has been a long-awaited and highly requested feature, and we’re delighted to make it generally available starting with build 22.022.

Apps updated to run natively on Apple Silicon chips can take full advantage of the ARM architecture, which delivers more performance and energy efficiency.

Auch andere Cloud-Dienste hatten den Port auf Apple Silicon lange nicht auf dem Zettel. Dropbox etwa musste sich zuerst einen veritablen Shitstorm zuziehen, bevor man schließlich zusicherte, zügig einen M1-Client an den Start zu bringen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

