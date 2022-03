Home iPhone iPhone mit Face ID-Schaden: Reparatur ist jetzt ohne Gerätetausch möglich

Face ID am iPhone kann jetzt auch repariert werden, ohne das gesamte Gerät zu tauschen. Das war lange nicht möglich. Vor kurzem tauchten dann erste Hinweise darauf auf, dass Apple diesen Schritt vorbereitet, nun ist es so weit.

Nachhaltiger und ökologischer ist es, wenn bei einer Reparatur der Face ID-Funktion eines iPhones nicht mehr das Gerät komplett getauscht werden muss. Und wenn Apple sich je öffentlich zu dieser Entwicklung äußert, wird man wohl auf diese Aspekte abzielen. Allerdings ist es nicht nur ökologischer, sondern auch ökonomischer, was Apple jetzt macht. Das Unternehmen hatte vor kurzem damit begonnen, eine Änderung im Reparaturmodus von Face ID-Schäden vorzubereiten.

Die TrueDepth-Kamera, die Face ID realisiert, wurde bis jetzt nicht repariert, viel mehr wurde das gesamte iPhone getauscht. Nun aber erhalten Apple Stores und wohl bald auch die Autorisierten Apple Service Provider Komponenten, um die TrueDepth-Kamera auch ohne Komplettaustausch zu reparieren.

Apple informiert Mitarbeiter in Geschäften

Apple hat in einem internen Memo, aus dem die Seite MacRumors zitiert, Mitarbeiter in Apple Retail Stores darüber informiert, dass der Versand von Komponenten des TrueDepth-Systems an die einzelnen Geschäfte begonnen hat. Diese Komponenten werden vorerst nicht in eine Reihe Länder vorwiegend in Südamerika geliefert, ob sie in den westlichen Märkten bereits demnächst eintreffen werden, ist nicht bekannt.

Ferner gibt es bei dieser neuen Reparaturoption die Einschränkung, dass das iPhone X als erstes iPhone mit Face ID nicht inbegriffen ist, alle folgenden Modelle allerdings schon. Nicht klar ist auch, inwieweit sich das günstig auf die Preise für eine Reparatur auswirken wird. In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass der Batterieaustausch für die meisten iPhones zuletzt deutlich teurer geworden ist.

