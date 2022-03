Home Hardware Akku in 9 Minuten vollgeladen: Oppo zeigt, wie es gehen soll

Das iPhone ist schizophren: Jahr für Jahr bietet es den schnellsten Prozessor an, doch bei Ladegeschwindigkeit sieht es gänzlich umgekehrt aus. Maximal 20 Watt kann das iPhone 13 Pro Max aufnehmen, was den Akku innerhalb von 30 Minuten auf 50% auflädt. Darüber können Hersteller wie Huawei, OnePlus oder Oppo nur müde lächeln. Letzterer arbeitet nun an einer Möglichkeit, den Akku innerhalb von nur neun Minuten aufzuladen.

Oppo zeigt neue Ladetechnologie mit 240 Watt

Gerade die chinesischen Hersteller haben bezüglich der Ladegeschwindigkeit in den letzten Jahren immer wieder neue Maßstäbe gesetzt, doch ein Sprung auf 240 Watt sticht dann doch etwas heraus. Dies kündigte das Unternehmen unter anderem via twitter an:

Die neue Ladetechnologie hört auf den Namen „SuperVooc“ und kann laut Hersteller einen 4.500 mAh großen Akku via USB-C innerhalb von 9 Minuten vollständig aufladen. Aktuell ist das noch Zukunftsmusik, dazu später mehr.

Kombinierte Schutzmaßnahmen

240 Watt ist eine Ladeleistung, die nicht ohne ist und eine gewisse Hitze erzeugt. Um Hitzeschäden vorzubeugen, spendiert OPPO der „SuperVooc“-Technologie insgesamt fünf Schutzmechanismen, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Im Ladegerät selbst sitzt ein spezieller Steuerchip, der Spannung, Strom und Temperatur kontrolliert. Der Clou daran ist, dass dieser Chip auch Daten der im Smartphone verbauten Temperatursensoren erfassen kann.

Zwischenschritt mit 150 Watt

Bis wir Smartphones mit 240 Watt aufladen können, wird aber noch eine Weile dauern. Als Zwischenschritt wird Oppo seine „SuperVooc“-Technologie von derzeit 125 Watt auf 150 Watt erhöhen. Das ist natürlich deutlich langsamer, ein Akku mit 4.500 mAh braucht dann 15 Minuten, bis er voll aufgeladen wurde. Doch wie steht es mit der Akkugesundheit? „Battery Health Engine“ ist eine neue Technologie, die dafür sorgen soll, dass der Akku selbst nach 1.600 Ladezyklen hohe Ladekapazität beibehält und schnelles Aufladen möglich bleibt.

