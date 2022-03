Home iCloud / Services Apple ordert zweite Staffel von „The Afterparty“ für Apple TV+

Apple ordert zweite Staffel von „The Afterparty“ für Apple TV+

Eine der für manche Zuschauer interessantesten Serien auf Apple TV+ ist die Produktion „The Afterparty“ mit Tiffany Haddish in der Hauptrolle. Es ist primär die Art und Weise der Erzählung der einzelnen Episoden, was die Serie so interessant macht. Nun kündigte das Unternehmen eine zweite Staffel an.

Worum geht es in „The Afterparty“ ?

The Afterparty“ ist eine Crime-Comedy-Serie unter der Leitung der Oscar-, BAFTA- und Golden Globe Award-Gewinner Chris Miller und Phil Lord. In insgesamt acht Folgen geht es um das allseits beliebte Ehemaligen-Treffen einer High School, auf der der Popstar Xavien ermordet wird. Jede einzelne Folge befasst sich den Ereignissen der nacht, die von jeweils einem Charakter aus seiner eigenen Sicht erzählt wird. Die Serie erinnert dabei an den Film 8 Blickwinkel“, hat dabei ihren ganz eigenen Charme. AM morgigen Freitag wird die finale Folge ausgestrahlt und die Quoten scheinen Apple zufriedenzustellen.

Zweite Staffel angekündigt

Apple kündigte inzwischen mittels Pressemitteilung (Affiliate-Link) an, eine zweite Staffel der Serie in Auftrag gegeben zu haben. Im Finale der Staffel am morgigen Freitag wird Maggie, eine unerwartete Zeugin, auftauchen, um Detective Danner zu helfen, die wahre Geschichte hinter Xaviers Tod zusammenzustellen. Es ist davon auszugehen, dass die zweite Staffel diesen Handlungsstrang aufnehmen wird. Konkrete Informationen sind aktuell aber nicht verfügbar. Mit 4,99 € ist Apple TV+ der aktuell günstigste Streamingdienst und kann in Apple One mit anderen Services kombiniert werden. Der Dienst lässt sich auf allen wichtigen Plattformen empfangen werden, auch auf der Apple TV 4k.

