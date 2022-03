Home Apple Apple Car-Produktion: Foxconn und Co. lecken sich schon die Lippen

Apple Car-Produktion: Foxconn und Co. lecken sich schon die Lippen

Das Apple Car ist noch nicht einmal am Horizont zu sehen, da machen sich große Zulieferer aus der Lieferkette des iPhone-konzerns bereits Hoffnungen auf mögliche Aufträge. Foxconn könnte ein möglicher Kandidat sein, obwohl andere Unternehmen zunächst vielleicht in der besseren Position sein dürften.

Apple wird schon lange nachgesagt, an der Entwicklung eines eigenen Autos zu arbeiten. Und obwohl dieses mutmaßliche Apple Car noch immer nicht viel mehr als eine Ansammlung interessanter Gerüchte ist, hat die Vorstellung fetter Aufträge bereits die Fantasie der Zulieferer beflügelt. Foxconn, der nach wie vor größte iPhone-Bauer der Welt, sowie das chinesische Luxshare Precision, das lange AirPods und inzwischen auch iPhones für Apple baut, erhoffen sich beide Aufträge bei der Fertigung eines Apple-Autos, das berichtet die taiwanische Digitimes unter Berufung auf Informationen aus Branchenkreisen.

Foxconn hat vor kurzem den Einstieg in die E-Auto-Produktion angekündigt, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Luxshare Precision könnte davon profitieren, dass Apple-Autos für den chinesischen Markt wohl ausschließlich in China gefertigt werden müssen. Hierbei könnten Batterien der südkoreanischen Unternehmen SK On, LG und Südkorea zum Einsatz kommen.

Foxconn und Co. brauchen vielleicht noch etwas Geduld

Doch obgleich Foxconn und Co. über begrenzte Kompetenzen im Mobilitätsbereich verfügen, können traditionelle Autobauer hier deutlich mehr ins Feld führen. Im Gespräch sind hier regelmäßig Hyundai und Magna. Hyundai war lange als heißer Kandidat für eine Zusammenarbeit mit Apple gehandelt worden, bis das Unternehmen eine Kooperation schließlich offiziell dementiert hatte, Apfelpage.de berichtete.

So oder so, falls es einmal zur Serienfertigung eines Apple Cars kommen sollte, wird dieser Schritt für die beteiligten Unternehmen – welche das auch immer sein werden – deutlich positive Umsatzperspektiven bedeuten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!