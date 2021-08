Home Hardware AirTags erhalten neue Version des jüngsten Updates

Apple hat heute Abend eine weitere Softwareaktualisierung für die AirTags ins Rennen geschickt. Dabei handelt es sich um eine aktualisierte Version des Updates, das seit letzter Woche an die Nutzer ausgegeben wird. Hierbei dürften nur minimale Änderungen oder Verbesserungen in den Code eingeflossen sein.

Apple lässt seit heute Abend eine nochmals aktualisierte Software für seine AirTags ausrollen. Hierbei handelt es sich um eine aktualisierte Version des Updates, das seit letzter Woche an die Nutzer der AirTags verteilt wird, Apfelpage.de berichtete.

Die Build-Nummer der neuen Version dieser Software ist 1A291c. Apple hatte mit seinem ersten größeren Update für die AirTags die technischen Grundlagen geschaffen, um unzulässiges Stalking wirksamer verhindern zu können.

Die AirTags aktualisieren sich automatisch

Apple hat aktuell keinen Mechanismus vorgesehen, um ein Software-Update auf die AirTags manuell zu laden. Die AirTags erhalten neue Softwareversionen automatisch, so lange sie sich in der Nähe ihres gekoppelten iPhones befinden. Die Nutzer können die Softwareversion ihrer AirTags bei Bedarf über die Wo ist-App einsehen, in dieser Meldung haben wir beschrieben, wie das möglich ist.

Einen Weg, die AirTags manuell zu aktualisieren oder von Updates auszuschließen, gibt es nicht, ähnlich wie bei den AirPods.

Es ist nicht klar, welcher Art die Neuerungen sind, die durch die neue Version des Updates auf die AirTags gelangen, wahrscheinlich ist, dass hiermit nur weitere verbliebene Fehler beseitigt werden.

