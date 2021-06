Home Hardware AirTags: Apple verteilt neue Version der Firmware mit Anti-Stalking-Features

AirTags: Apple verteilt neue Version der Firmware mit Anti-Stalking-Features

Apple hat eine neue Version der aktuellen Firmware für die AirTags veröffentlicht. Diese aktualisierte Fassung sollte nun nach und nach die bis jetzt installierte Version auf den Ortungsmünzen der Nutzer ersetzen. Die erste Aktualisierung der AirTags-Software hat die Tags um neue Anti-Stalking-Features ergänzt. Kritiker bemängeln aber noch immer ein erhebliches Missbrauchspotenzial.

Apple hat heute Abend eine aktualisierte Softwareversion für seine AirTags veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Neufassung der Version 1.0.276. Die erste Fassung dieses Updates hatte Apple vor wenigen Wochen an die Nutzer verteilt.

Die neue Version 1.0.276 trägt die Build-nummer 1A287b, während die vorangegangene Fassung die Build-nummer 1A276d.

Apple wollte die AirTags besser gegen Missbrauch sichern

Die jüngste Aktualisierung markiert auch zugleich das erste Softwareupdate für die AirTags. Der Updateprozess ist ähnlich dem der Aktualisierung von Apples AirPods angelegt. Es gibt keinen Weg, ein Update der AirTags zu erzwingen. Apple gibt an, die AirTags werden in den Tagen nach der Veröffentlichung einer neuen Software automatisch aktualisiert, wenn sie sich in der Nähe des gekoppelten iPhones befinden.

Wie ihr herausfinden könnt, welche Softwareversion eure AirTags aktuell verwenden, haben wir in dieser Meldung erklärt. Das Update der AirTags soll eine missbräuchliche Nutzung etwa für Stalking erschweren. Hierzu wurde der Zeitraum, innerhalb dessen die Tags ein Signal von sich geben, wenn sie von ihrem Besitzer getrennt wurden, verkürzt, Apfelpage.de berichtete. Auch soll später im Jahr eine Android-App erscheinen, die es Nutzern von Android-Geräten ermöglicht, AirTags in ihrer Nähe zu finden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!