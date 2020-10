AirPods Studio und HomePod zur Keynote? | was verrät Apples Einladung? | wer schaut weiter Apple TV+? – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Leser! Ausgeschlafen? Nachfolgend findet ihr alles, was in Apple-Land in den letzten 24 Stunden wichtig war, während ihr auf Touren kommt. Wie so oft in letzter Zeit haben wir auch heute wieder mehr Fragen, als Antworten. – kommt gut in den Tag!

Apple hat die Keynote angekündigt: Sie findet am 13. Oktober statt, damit bestätigt sich der bereits erwartete Termin. Die neuen iPhone 12-Modelle sind wohl gesetzt, aber was kommt da noch? Viele tippen auf die AirPods Studio, denn Apple zeigte zuletzt verräterische Aktionen in seinem Online Store, hier gibt’s die Infos.

Und dann sind da noch die windigen Hinweise auf die möglichen Inhalte der Keynote, Apple hat wieder reichlich Raum zum Spekulieren gelassen. Auch die AirTags sind immerhin noch auf unserer Liste der erwarteten Produkte. Auf was freut ihr euch denn am meisten?

US-Schüler lieben Apple

Das iPhone 12 wird also bald kommen, da trifft es sich doch prima, dass amerikanische Schüler so sehr auf das iPhone abfahren, wie noch nie. Was aber fast noch wichtiger ist: Niemals hatten mehr Schüler vor, in nächster Zeit ein iPhone zu kaufen, als in diesem Herbst. Für Apple sind das zweifellos gute Nachrichten.

Der Mac hat ein Loch

Betrübliche Nachrichten hatten wir gestern zum Mac zu vermelden: Viele moderne Macs, nämlich alle mit dem T2-Chip, haben ein Sicherheitsproblem, das Apple nicht per Update lösen kann. Angreifer können so etwa das Passwort aus einem Mac herauskitzeln. Die Infos und die einzige Methode, die dagegen hilft, findet ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Apple Watch warnt zwar vor Herzproblemen, aber sie macht das wohl etwas zu gut. US-Notfallmediziner sorgen sich daher um überlaufene Krankenhäuser und Arztpraxen. Aber andererseits: Wer früher stirbt, ist länger tot, oder?

Wir schauen ja auch immer ein wenig in Apples unendliche Weiten des App Stores: Was unserem App-Redakteur zuletzt ins Auge fiel, hat er im letzten AppSalat für euch zusammengefasst, vielleicht ist ja für den einen oder anderen was interessantes dabei.

Schaut ihr weiter Apple TV+?

Tja und dann wäre da noch das ablaufende Gratis-Jahr von Apple TV+. Wir hatten euch gestern Abend gefragt, ob ihr dem Dienst treu bleiben werdet. Zumindest der Autor beantwortet die Frage schon heute mit einem eindeutigen „womöglich!“

Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!