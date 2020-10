Verraten Apples Event Einladungen etwas über AirTags und das blaue iPhone?

In die Einladungen zum vorher angekündigte Apple Event am 13. Oktober wollen viele schon wieder etwas hinein interpretieren. Anhaltspunkte dafür liefert die AR-Grafik, die sich auf der Homepage von Apple öffnen lässt.

Wer auf der Event Seite von Apple auf die Einladungen tippt, kann sich wie beim letzten Event im September Animationen in AR ansehen. Diese bestehen aus dem Datum, dem 13. 10., und vielen Bubbles. Zudem finden wir das Apple Logo in der Mitte. Die Bubbles sind anfangs orange und dunkelblau, zwei Farben, die für das neue iPhone in Frage kommen könnten. Das iPhone 12 in Orange, das iPhone 12 Pro im Mitternachtsblau.

Ähnlich wie die letzten Einladungen die Ringe der Watch simulierten, könnte man hier die AirTags samt der neuen dunkelblauen Farbe für die iPhones ablesen. Gleichzeitig verstehen wir alle, die das als sinnlose Spekulation abtun. Immerhin ist es das auch.

Wow so viele AirTags in meinem Zimmer!!#AppleEvent pic.twitter.com/sVI26Xl08K — Lukas Gehrer (@LukiApple) October 6, 2020

Wir werden in knapp einer Woche alles Wichtige darüber erfahren, Apfelpage.de und der Apfelplausch morgen hält euch hierzu auf dem neuesten Stand!

Habt ihr die AR-Grafik bereits ausprobiert? Glaubt ihr, dass Apple hier Hinweise versteckt für die Produkte?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!