BREAKING: Apple lädt zum iPhone-Event am 13. Oktober ein

Soeben hat Apple Inc. zu einem Event am 13. Oktober 2020 um 19:00 Uhr eingeladen. Unter dem Motto „Hi, Speed“ könnte es sich um die schnellen neuen iPhones handeln. Aller Voraussicht nach werden wir dort unter anderem das iPhone 12 und iPhone 12 Pro zu Gesicht bekommen. Alle Informationen jetzt bei Apfelpage.de.

Apple hat soeben per Pressemitteilung ein Online-Event angekündigt, das am nächsten Dienstag im eigenen Hauptquartier stattfinden soll. Wie im Vorfeld spekuliert, könnte der 13. Oktober dieses Jahr tatsächlich als der iPhone-Keynote-Tag gelten. Davon steht zwar nichts in den Einladungen, wenngleich es sehr wahrscheinlich ist.

Wie schon beim iPad- und Apple-Watch-Event am 15. September lädt Apple eine Woche vorher Medien und Interessierte ein, dem Online Event beizuwohnen. Wir erwarten deshalb eine ähnliche Keynote wie beim letzten Mal mit Fokus auf die neuen iPhones sowie Zubehör aus dem Audiobereich und dem Thema Laden. Im Raum stehen Gerüchte rundum die AirPods Studio, einen HomePod Mini, AirPower sowie die AirTags. Ob wir von allen diesen Gadgets am Dienstag hören werden, bleibt abzuwarten.

Die neuen ARM-Macs sowie ein iPad-Pro-Update wären ebenfalls denkbar. Dafür könnte Apple jedoch auch eine dritte Keynote im November ansetzen. Wir bleiben gespannt und berichten für euch wie immer direkt bei Neuigkeiten.

