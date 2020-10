Vor iPhone 12-Start: Apple bei US-Schülern so beliebt wie nie zuvor

Das iPhone ist bei US-Jugendlichen so beliebt wie nie zuvor. Auch wollen sich so viele Teenager wie noch nie als nächstes Smartphone ein iPhone zulegen. Besonders mit Blick auf den bevorstehenden Start des iPhone 12 ist das ein starkes Signal für die Entwicklung von Apples Marktanteilen.

Die amerikanische Jugend fliegt schon lange auf das iPhone, das hat sich seit Jahren nicht geändert: In keinem anderen entwickelten Markt werden von Schülern so viele iPhones und andere apple-Produkte eingesetzt, wie in den USA. Die neueste Erhebung von Piper Sandler für den Herbst 2020 zeigt, dass das Wachstum noch nicht am Ende ist.

86% der Befragten verwenden aktuell ein iPhone, ein zwar nur minimaler Anstieg von einem Punkt im Vergleich zur letzten Befragung, aber ein weiterer Anstieg. Ganze 89% der Befragten haben die Absicht, dass ihr nächstes Smartphone ein iPhone wird, das ist besonders in Hinblick auf das kommende iPhone 12 ein bemerkenswertes Ergebnis.

Apple Watch und weitere Services eher unbedeutend

Indes verweilt die Verbreitung der Apple Watch auf einem eher niedrigen Wert: Rund 25% der Befragten nutzen eine Apple Watch und nur 17% von ihnen haben vor, sich demnächst eine zu kaufen. Apple TV+ ist gar völlig bedeutungslos für US-Schüler, Netflix und Co. werden allerdings in Zukunft einen schweren Stand haben. Piper Sandler geht davon aus, dass neue Marktteilnehmer wie Apple TV+ und Disney+ hier für deutliche Verschiebungen sorgen werden.

Befragt wurden für die Erhebung 9.800 Schüler aus 48 US-Bundesstatten in einem durchschnittlichen Alter von 15,8 Jahren. Ihre Haushalte erwirtschafteten ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 67.000 Dollar.

