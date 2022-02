Home Daybreak Apple AirPods Pro mit größerem Update? | iMac Pro 2022 verspätet? | EU-Impfzertifikate bald mit Wallet kompatibel – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die AirPods Pro könnten dieses Jahr möglicherweise ein signifikantes Update erhalten. Darüber hinaus gibt es neue Gerüchte zu einem möglichen iMac Pro 2022. Außerdem können mit iOS 15.4 bald EU-Impfzertifikate ins Wallet importiert werden. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

AirPods Pro könnten größeres Update erhalten

Bisher haben die AirPods Pro noch kein Update erhalten, was sich in diesem Jahr womöglich ändern könnte. Dabei wird darüber spekuliert, dass deren zweite Generation viele neue Funktionen beinhalten könnte. So könnten unter anderem neue Sensoren verbaut werden, wodurch die AirPods Pro erstmals auch Health-Funktionen bieten könnten. Des Weiteren gibt es auch Gerüchte über eine mögliche Unterstützung von Lossless Audio. Mehr Details dazu findet ihr hier.

iMac Pro 2022 mit Verspätung?

Eigentlich wurde es zuvor als möglich eingestuft, dass ein neuer iMac Pro bereits im Frühling dieses Jahres vorgestellt werden könnte. Doch laut Analysten sei dies mittlerweile äußerst unwahrscheinlich. Stattdessen könnte eine Vorstellung erst im Sommer erfolgen. Wie wahrscheinlich wiederum diese Prognose sein dürfte, erfahrt ihr hier.

EU-Impfzertifikate bald mit Wallet kompatibel

Obwohl sich Nutzerinnen und Nutzer dies immer wieder gewünscht hatten, war es bisher nicht möglich, Impfzertifikate in die Wallet-App zu importieren. Gestern wurde bekannt, dass sich dies mit dem Update auf iOS 15.4 ändern wird. Damit können Impfzertifikate in Zukunft viel schneller und einfacher abgerufen werden. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

tvOS 15.4 mit neuen Funktionen

Mit dem Update auf tvOS 15.4 erhält der System-Videoplayer nun eine „Als nächstes“-Ansicht und einen Lautstärkeregler. Mehr dazu hier.

Akku-Fehler in macOS 12.2 gesichtet worden

In macOS 12.2 wurde ein Fehler entdeckt, der den Akkustand betrifft. Dieser führt dazu, dass der Akku im Ruhezustand leergesaugt wird. Mehr dazu hier.

Bald unsichtbare Apps im App Store

Apple führt demnächst eine neue Option für Entwickler ein, bei der diese eine App unsichtbar im App Store veröffentlichen können. Mehr dazu hier.

Apple beschränkt automatisches Ausfüllen von SMS-Codes

Apple möchte für mehr Sicherheit bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung sorgen und schränkt daher bald die Funktion ein, dass SMS-Codes automatisch in andere Apps eingefügt werden können. Mehr dazu hier.

