Kostenlos 500 MB Datenvolumen: Datengeschenk der Telekom auch im Februar verfügbar

Die Deutsche Telekom verschenkt auch in diesem Monat wieder Datenvolumen an fast alle Kunden. Es kann wie üblich über die Mein Magenta-App aufgeladen und für die Nutzung des mobilen Internets genutzt werden.

Auch in diesem Monat gibt es wieder das Datengeschenk der Deutschen Telekom. Es steht für fast alle Kunden mit Mobilfunkvertrag beim Magenta-Konzern bereit, sowohl für Kunden mit Laufzeitverträgen, als auch für Kunden mit einer Prepaid-Karte. Auch in diesem Monat gibt es wieder die bekannten 500 MB als kostenloses zusätzliches Datenvolumen, was zwar nicht gerade viel sein mag, aber geschenkt ist geschenkt.

Die Konditionen sind auch in diesem Monat die selben wie in den letzten Jahren auch.

Aktivierung des Datengeschenks auch im Februar wieder über die Mein Magenta-App

Um das Datengeschenk zu aktivieren und die kostenlosen 500 MB zusätzliches Datenvolumen zu erhalten, muss auch diesmal wieder die App Mein Magenta bemüht werden, die Telekom-Kunden nutzen können, um ihren Vertrag zu verwalten, Rechnungen einzusehen oder Optionen buchen oder kündigen zu können. Ihr müsst euch mit eurem Telekom-Login anmelden, sodann erhaltet ihr die Möglichkeit, das Datengeschenk zu aktivieren. Leider sind auch nach wie vor einige Kunden von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Telekom schreibt hierzu in den Teilnahmebedingungen auf der entsprechenden Webseite:

Sie können mitmachen, wenn Sie einen Telekom Mobilfunk-Vertrag mit Mindestvertragslaufzeit haben, der Datenvolumen zum Versurfen beinhaltet.

Ausgenommen sind Business-Tarife, Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen, reine Datentarife, SmartConnect, CombiCards, Family Card Start & Basic MagentaZuhauseSchnellstart, MagentaMobil Speedbox und Mobilfunk-Tarife, die vor 2011 abgeschlossen wurden.

