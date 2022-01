Home iCloud / Services Unsichtbare Apps: Apple mit neuer Option für Entwickler

Unsichtbare Apps: Apple mit neuer Option für Entwickler

Apple führt eine neue Funktion für Entwickler ein. Es ist in Zukunft möglich, eigene Apps unsichtbar in den App Store zu bringen. Diese Apps werden in keiner der Kategorien angezeigt und können auch nicht gesucht werden. Einzig über einen einzigartigen Link können sie geladen werden. Allerdings lässt sich dieser versteckte Modus nicht einfach aktivieren.

Apple bringt eine neue Option für die Bereitstellung von Apps im App Store. In Zukunft können Nutzer ihre Apps auch anbieten, ohne dass sie im App Store angezeigt werden, wie Apple auf seiner Seite für Entwickler angekündigt hat. Dabei taucht die entsprechende App in keiner Kategorie des App Stores auf.

Einzig, wer den zugehörigen Link besitzt, kann die App laden. Daneben können diese Apps auch über den Apple Business Manager sowie den Apple School Manager bezogen werden, zwei weitere Vertriebsmöglichkeiten für Apps, die nicht für die Allgemeinheit gedacht sind.

Versteckte App muss bei Apple beantragt werden

Über diese Kanäle können etwa Bildungseinrichtungen oder Organisationen Apps für Angehörige und Mitarbeiter bereitstellen, sie sind nicht zu verwechseln mit TestFlight, über dieses Programm können Entwickler Nutzer an einer offenen Beta teilhaben lassen.

Um allerdings eine solche App anbieten zu können, muss der Entwickler zunächst beantragen, dass die eigene App versteckt wird. Hierzu ist ein entsprechendes Formular auszufüllen. Die neue Option wird in allen Märkten angeboten, in denen der App Store angeboten wird.

-----

