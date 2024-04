Home Gerüchte AirPods 4 wohl später im Jahr und weniger chinesisch

Die AirPods 4 sind im Anflug und sie sind wohl weniger chinesisch: Apple werde die nächste Generation von Apples Kopfhörern in diesem Jahr vorstellen, so aktuelle Prognosen. Dieses Upgrade könnte spannend werden.

Dieses Jahr dürften die klassischen AirPods ein Update erhalten: Die AirPods 4 werden gemeinhin für das Jahr 2024 erwartet, diese Einschätzung stützt jetzt auch eine Aussage des Analysten Jeff Pu, der schreibt in einer aktuellen Notiz von Haitong International Securities, Apple plane die Einführung neuer AirPods-Modelle für das laufende Jahr, diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr vorgestellt werden.

AirPods 4 wohl nicht aus China

Wie es weiter heißt, sollen die AirPods 4 nicht in China gefertigt werden. Eine Tochter von Foxconn werde von Apple mit der Fertigung der AirPods 4 beauftragt werden, so der Analyst, die Fertigung selbst werde in einer Fabrik in Indien erfolgen.

Die AirPods 4 sollen mit einem neuen Design und besseren Passformen punkten, zudem steht offenbar eine aktive Geräuschunterdrückung in Aussicht, etwas, das aktuell nur bei den teureren Pro-Modellen und den AirPods Max verfügbar ist, asierend auf den aktuellen Prognosen sollten die AirPods 4 eine spannende Aktualisierung werden, die auf eine robuste Nachfrage zusteuern dürften.

Einführung im Herbst?

Wie der Beobachter weiter ausführt, werde die Fabrikation im vierten Quartal anlaufen. Somit könnte Apple einen Marktstart für irgendwann im Herbst oder Winter diesen Jahres anpeilen. Es werden mehrere Varianten der AirPods 4 erwartet, die sich preislich und von den Funktionen unterscheiden dürften.

Welche Neuerungen wünscht ihr euch bei den AirPods?

