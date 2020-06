Ab macOS Big Sur: Netflix läuft in Safari in 4K und HDR

Netflix läuft am Mac in Zukunft auch in 4K und mit Dolby Vision. Das Update auf macOS Big Sur bringt auch ein größeres Update für Safari mit sich und dieses enthält unter anderem die Unterstützung für die höhere Auflösung in Apples Browser. Allerdings erfordert dies einen recht aktuellen Mac.

Apple-Nutzer können bald auch unter Safari Filme und Serien auf Netflix in 4K sehen. Inhalte in 4K bietet der Streamingdienst schon lange, diese konnten bis jetzt unter Safari auf macOS-Systemen nicht wiedergegeben werden. Grund dafür war, dass Netflix für seine 4K-Inhalte auf den Codec HEVC setzt.

Apple nutzt diesen Codec zwar auch, hat es aber stets versäumt, Safari entsprechend zu aktualisieren. In der Folge griffen Nutzer am Mac für die Wiedergabe dieser Inhalte stets auf andere Browser zurück.

Safari erhält unter macOS Big Sur nicht nur 4K-Support in Netflix

Neben der Unterstützung für Inhalte in 4K auf Netflix, unterstützt Safari in Zukunft auch die Features Dolby Vision und HDR10. Diese neuen Wiedergabemöglichkeiten stehen allerdings nicht auf jedem Mac zur Verfügung, wie Apple erläutert.

Nur die Macs ab dem Jahr 2018 können 4K- und HDR-Inhalte unter macOS Big Sur wiedergeben, Macs aus früheren Jahren fallen nach wie vor auf 1080P zurück.

Weiterhin hat Apple unter iOS 14 auch die Unterstützung des VP9-Codec hinzugefügt, dies erlaubt nun die 4K-Wiedergabe von Videos auf YouTube.

macOS Big Sur ist aktuell in einer Developer Beta für Entwickler, die Public Beta für freiwillige Tester startet im Juli und die finale Version für alle Nutzer erscheint im Herbst.

