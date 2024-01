Home Betriebssystem Ab iOS 17.4: Siri kann Nachrichten in weiteren Sprachen vorlesen

Mit iOS 17.4 kann Siri Nachrichten auch in weiteren Sprachen vorlesen. Bislang wird hier nur die jeweils eingestellte Standardsprache für Siri unterstützt. Alle Sprachen stehen hier aber nicht zur Auswahl. Das neue Feature muss auch separat aktiviert werden.

Mit dem Update auf iOS 17.4 lernt Siri einen neuen Trick: Die Sprachassistentin kann Nachrichten in Zukunft in weiteren Sprachen vorlesen. Bislang werden alle Nachrichten und Ereignisse in der für Siri eingestellten Sprache gelesen.

Weitere Sprachen müssen manuell hinzugefügt werden

Die neue Option muss separat aktiviert werden, das ist in den Einstellungen unter „Siri & Suchen“ im neuen Punkt für das Messaging mit Siri eingerichtet werden.

Der Nutzer kann verschiedene Sprachen wählen, wie groß die Auswahl final wird, muss sich noch zeigen.

Außerdem wird die bereits lange angekündigte Option verfügbar, Siri statt mit „Hey Siri“ auch nur mit Siri zum Zuhören zu bringen, diese neue Anrede wird aber wohl nur in den USA verfügbar sein.

iOS 17.4 Beta 1 liegt aktuell für registrierte Entwickler vor, die Public Beta für freiwillige Tester folgt wohl bald. Die finale Version für alle Nutzer wird Anfang März erwartet. Größte Neuerung für Nutzer zumindest in Europa ist wohl die Öffnung des App Store. In dieser Meldung haben wir die wichtigsten Details zu diesem erwarteten Schritt für euch zusammengefasst. Hier lest ihr mehr über die geänderte Gebührenordnung für Entwickler in der EU.

