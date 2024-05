Home iCloud / Services 4. Staffel „Trying“ kann ab sofort auf Appkle TV+ gestreamt werden

Apple TV+ ist vonseiten der Quantität mittlerweile den anderen Streamingdiensten ebenbürtig, nahezu jede Woche laufen neue Inhalte an. In diesem Fall dürfen sich Abonnenten auf die aktuelle Staffel der Serie „Trying“ freuen.

4. Staffel von „Trying“ läuft an

Die Inhalte sind mittlerweile so zahlreich, dass Apple TV+ bereits seit geraumer Zeit den Mittwoch als zweiten Release-Day hinzugezogen hat. Wer Comedy mag, darf sich heute über die bereits vierte Staffel der Serie „Trying“ freuen – die ersten beiden Folgen der neuen Staffel lassen sich ab heute abrufen. Im Kern geht es um ein Paar, welches ein Kind adoptieren möchte, die vierte Staffel nimmt diesen Faden wieder. Allerdings haben sich die Macher der Serie für einen Zeitsprung entschieden, die vierte Staffel fängt sechs Jahre nach dem Ende der dritten Staffel an. Das Paar hat ein Kind adoptiert, doch in der aktuellen Staffel kommt es zur Frage, was mit den leiblichen Eltern passiert ist. Der Trailer bietet Euch noch mal einen kurzen Einblick:

Grund für diese Frage ist die unwillkommene Rückkehr der Mutter im Leben des adoptierten Kindes. Die restlichen Folgen werden im bekannten wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

