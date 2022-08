Home Kolumnen Zeitreise enthüllt: Wie Apple die Produktnamen fand (Die Kolumne)

Heerscharen von Journalisten zerbrechen sich zurzeit Apples Kopf. Sie analysieren, diskutieren und interpretieren Namen wie Pro und Max. Dabei ist alles dies ein großer Unsinn und hat keine tiefere Bedeutung (oder wenn doch, so verrät uns Apple diese nicht.) Als investigativer Kolumnist habe ich mich in die Timeless-Zeitmaschine geschlichen und gut aufgepasst, als all diese Namen erfunden, sorry, gefunden, wurden.

1997

Steve: Was für ein Mist, Tim.

Tim: Yeah.

Steve: Wer hat denn diese Modellpolitik gemacht?

Tim: Keine Ahnung, kam einfach so, dachten, es passt.

Steve: Lisa, Performa, Power… wer hat denn diese Namen erfunden?

Tim: Du?

Steve: Egal. Wir brauchen neue, kreative Köpfe!

Tim: Yeah.

Steve: Lass uns in eine Brutstätte kreativer Intelligenz gehen und Brainstorming betreiben.

Tim: Ich berufe sofort ein Meeting der Seniors ein.

Steve: Kreativ, sagte ich. Wir gehen in eine Grundschule!

Gesagt, getan.

Cupertino-Grundschule (später Steve-Jobs-Schule)

Steve: Hallo Kinder, ich bin Steve und wir machen ganz tolle Computer. Menschen lieben tolle Computer mit tollen Namen. Deshalb suchen wir tolle Namen! Eigentlich suchen wir Gruppen von Namen, weil wir jedes Jahr tolle Computer machen.

Kind 1: In Erdkunde haben wir Air-Ströme wie Golf und Passat gelernt.

Tim: Phantastic!

Steve: Macht VW, aber…

Kind 2: In Biologie haben wir über Raubkatzen gesprochen.

Tim: Phantastic!

Steve: Mhhhm… nicht schlecht.

Kind 3: Ich heiße Billy. Er Kallax und sie Klippan.

Tim: Phantastic!

Steve: Macht IKEA.

Kind 4: In Heimatkunde haben wir Orte hier in Kalifornien besucht.

Tim: Phantastic!

Steve: Mhhhm… nicht schlecht.

Kind 5: (hatte nicht aufgepasst, dachte sie müsste ihren Namen sagen) Mein Name lautet Scarlet Smith, meine Initialen…

Steve: Geht in Germany nicht. Hast du einen Zweitnamen?

Kind 6: Emily

Tim: Phantastic! S and SE

Kind 7: Meine Mama nummeriert uns Geschwister einfach durch: Three G, Four, Five, Six, Seven, Eight, Ten, Eleven, Twelve…

Steve: Mhhhm… nicht schlecht. 3G?

Kind 7: Gemini. Sind Zwillinge.

Steve: Wo sind One und Two?

Kind 7: Ausgezogen.

Steve: Und Nine?

Kind 7: (fängt an zu weinen)

Kind 8: Mein Papa sagt, unverständliche Worte aus anderen Sprachen klingen immer toll. Wir haben griechische Präfixe gelernt wie Pro, Hyper und Mega.

Kind 9: Und ich lateinisch. Ultra!

Steve: One more thing und wir haben alles…

Kind 10: Ich italienisch. Miniatura!

Tim: Phantastic! Max Creativity.

Steve: Ich glaube, wir haben alles für die nächsten Jahre. Tim?

Tim: Phantastic!

Zurück im Büro

Tim: Was jetzt, Boss? Das waren ganz schön viele.

Steve: Setz diesen Praktikanten mit dem italienischen Namen dran.

10 Minuten später

Greg: Ich hab´s, Boss.

Steve: Ein logisches, systematisches, in sich geschlossenes System, das die Nutzererfahrung verbessert?

Greg: Ähh… fast. Die Raubkatzen nehmen wir immer im Sommer, Kalifornien auch, S nur alle zwei Jahre und SE immer, wenn es einen Supermond gab, Air bei einem Jahr mit einem Startfenster zum Mars. Die Nummern gehen für neun Jahre, dann lassen wir die Neun aus.

Steve: Warum?

Greg: Naja, das Kind weinte.

Steve: OK. Weiter.

Greg: Max, Mini, Pro und Ultra verteilen wir mit dem Zufallsgenerator, aber in der Reihenfolge.

Steve: Warum?

Greg: Sind alphabetisch.

Steve: Was ist mit Hyper und Mega?

Greg: In Schaltjahren mit einer Primzahl als Quersumme.

Tim: Phantastic!

Steve: Egal, merkt keiner. Diese Presseleute finden schon eine Bedeutung, sind kreative Leute. (lacht)

Tim: (lacht)

Greg: (lacht)

-----

