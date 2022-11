Home Hardware Yale Smart Cabinet Lock ist nun im Handel erhältlich

Yale Smart Cabinet Lock ist nun im Handel erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. November 2022 um 11:34 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Als einer der wenigen Hersteller im Bereich Smart Home war Yale auf der IFA 2022 vertreten. Dort zeigte man unter anderem ein neues Möbelschloss, das Yale Smart Cabinet Lock. Dieses ist nun im Handel erhältlich und wir haben die Details dazu.

Das Yale Smart Cabinet Lock

Das Smart Cabinet Lock von Yale ist ein Möbelschloss und eignet sich für Schubladen, Türen von Möbelschränken oder Apotheker-Schränke. Der Hersteller hat sogar an eine entsprechende Adapterplatte gedacht, um eine Flügeltür zu sichern. Laut dem Hersteller sollen sich so auch die hochwertigen Spirituosen absichern lassen. Wer die Bridge von Yale hat, kann das Smart Cabinet Lock in HomeKit einbinden und mit entsprechenden Routinen sowie Automationen versehen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wer die Bridge nicht hat, kann das Smart Cabinet Lock über die App von Yale ansteuern

Preise und Verfügbarkeit

Das Smart Cabinet Lock ist ab sofort verfügbar und kann direkt bei Yale bestellt werden. Die UVP liegt bei 54,99 Euro, hinzu kommt unter Umständen noch die besagte Bridge. Die kostet noch einmal weitere 79,99 Euro. Das Smart Cabinet Lock lohnt sich für HomeKit-Benutzer nur dann, wenn die Bridge schon vorhanden ist:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!