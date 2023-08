Home Apple Wonderlust-Keynote: Designer stellt Wallpaper für Fanboys bereit

Apple hat sein iPhone-Event gestern offiziell angekündigt. Wer schon voll im Keynote-Fieber ist, kann sich nun einige Event-Wallpapers für das iPhone herunterladen, die auf die Veranstaltung einstimmen.

Es ist wohl eher etwas für echte Glaubende – auch Hardcore-Fanboys genannt – aber wir wollen euch nicht vorenthalten, was Basic Apple Guy zusammengestellt hat. Der Designer hat eine Reihe von Wallpapers fürs iPhone und den Mac erstellt, die die Apple-Enthusiasten in die richtige Stimmung für die Keynote bringen sollen.

Event-Wallpapers zur Wonderlust-Keynote

Diese lassen sich im Post des Künstlers laden. Er bietet noch eine Reihe weiterer Downloads, die unter anderem Bezug auf die gemutmaßten Farben des iPhone 15 nehmen.

Apple wird am 12. September seine Keynote abhalten, wiederum vor allem online und virtuell. Nur einige wenige handverlesene Personen dürften im Apple Park anwesend sein.

Die neuen Modelle und die kommenden Hauptversionen für iOS und Co. werden im Anschluss an das Event an den Start gehen, wobei iOS 17 wohl schneller kommen dürfte, als die neuen iPhones. Neben dem iPhone 15 in seinen mutmaßlich vier Modellen werden auch neue Modelle der Apple Watch erwartet, eine neue Apple Watch Ultra und eine Apple Watch Series 9 dürften vorgestellt werden.

