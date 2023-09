Home iPhone Wohl ab iPhone 15: Neues Akku-Gesundheitsfeature in iOS 17

iOS 17 bringt eine neue Funktion für längere Akkugesundheit. Der Nutzer muss aber Batterielaufzeit opfern, um sie zu nutzen und es ist auch nicht klar, dass ältere Modelle das Feature erhalten.

Apple bringt mit dem Update auf iOS 17 eine neue Funktion, die den Akku länger bei guter Gesundheit erhalten soll. Das Feature ähnelt dem optimierten Laden und erweitert dessen Funktionsumfang im Grunde noch ein wenig. Das optimierte Laden kann bereits seit einigen Jahren versuchen, die Nutzungsgewohnheiten des Anwenders zu erahnen und lädt die Batterie zunächst nur auf 80%, erst recht kurz vor dem mutmaßlichen Zeitpunkt, zu dem der Anwender es benötigt, wird der Akku voll aufgeladen.

Nutzer kann das Aufladen des Akkus begrenzen

Mit dem neuen Feature kann der Nutzer festlegen, dass der Akku immer nur bis zu einem gewissen Füllstand aufgeladen wird, dies wird auch entsprechend angezeigt.

In den Einstellungen kann der Nutzer nachschauen, wann die Batterie letztmalig voll aufgeladen wurde. Die Funktion zeigt sich zwar im Code von iOS 17, wo 9to5Mac sie entdeckt hat, doch lässt sie sich auf aktuellen iPhones nicht aktivieren.

Es ist also möglich, dass das Feature nur auf USB-C-Modellen – also dem iPhone 15-Lineup – verwendet werden kann. Es ist nicht klar, wie sehr man mit diesem Kniff die Lebensdauer des Akkus strecken kann, zuletzt hatten sich Nutzer bitter beklagt, da der Akku ihrer iPhone 14 Pro-Geräte in ihren Augen deutlich zu schnell an Leistung verlor.

