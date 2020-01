Wird Siri bald unabhängiger von der iCloud? Apple kauft AI-Startup für dreistelligen Millionenbetrag

Apple hat erneut eine Übernahme im AI-Bereich vorgenommen. Mit Xnor․ai kauft man ein Unternehmen, das sich auf lokal ausgeführte AI-Anwendungen konzentriert hat. Diese Technologie könnte zukünftigen iPhone-Generationen eine größere Unabhängigkeit von der Cloud bringen.

Apple ist wieder auf Einkaufstour gewesen: Diesmal hat man das Unternehmen Xnor․ai gekauft, wie gestern Abend aus Branchenberichten hervorging. Weder Apple, noch Xnor․ai haben sich zu dem Vorgang bislang geäußert, was durchaus nicht unüblich ist. Später dann schob Apple noch sein unvermeidliches, immer gleich lautendes Statement zu der Sache nach, das da stets lautet: „Apple buys smaller technology companies from time to time and we generally do not discuss our purpose or plans.”

Xnor․ai entwickelt AI-Lösungen für jeden Bedarf

Dem Vernehmen nach soll Apple für das Startup, das seinen Sitz in Seattle hat, einen Betrag im Bereich von 200 Millionen Dollar gezahlt haben. Wie es aussieht, soll die Belegschaft auch weiter in Seattle bleiben.

Xnor․ai war vor drei Jahren gegründet worden und hatte an MachineLearning-Lösungen gearbeitet, die auch auf kleinen Geräten, die mit wenig Strom laufen und nur über geringe Systemressourcen verfügen, ausgeführt werden können. DAs Motto von Xnor․ai lautete: “AI Everywhere, for Everyone”. Weiterhin wollte das Startup es Entwicklern durch ein eigenes Framework einfacher machen, AI-Funktionen in ihren Code zu implementieren.

Apple könnte die zugekaufte Technologie etwa nutzen, um im iPhone Siri eine größere Unabhängigkeit von der iCloud zu verschaffen, hier ist die Konkurrenz schon etwas weiter.

