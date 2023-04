Home Apps Wird eingestellt: Wer kannte und nutzte Spotify Live?

Wird eingestellt: Wer kannte und nutzte Spotify Live?

Wer von euch kennt Spotify Live? Für Spotify sind dies offenbar zu wenige. Die bis jetzt noch eigenständig erhältliche App wird eingestellt, sie sollte eine Art Clubhouse für Musik werden.

Es ist das Jahr 2021: Die Corona-Pandemie hat die Welt noch fest im Griff, physische Veranstaltungen sind allerorten verrufen, verboten, abgesagt. Immer wieder kommt es zu neuen Lockdowns, der Weg in die neue Normalität ist lang und steinig. In dieser Zeit erhielt die App Clubhouse riesigen Zulauf, die Menschen flüchten ins Virtuelle und das neue Format der Live-Audio-Räume kommt an. Im Windschatten von Clubhouse versuchen viele der großen Online-Unternehmen den Erfolg des Startups nachzumachen. Twitter bringt die Spaces, Facebook bringt ebenfalls Live-Sprachräume, LinkedIn arbeitet auch an Live-Voicechats, ebenso Amazon. Auch Spotify möchte in dieses Geschäft einsteigen und startet die App Greenroom, es soll das Musik-Clubhouse werden. Greenroom basiert auf Locker Room, was das Clubhouse für Sport werden sollte.

Spotify hatte Locker Room für 62 Millionen Dollar gekauft, daraus seine eigene App entwickelt und nun stellt man sie ein. Die Idee ging nicht auf.

Kennt ihr Spotify Live?

Für eine Weile hatte Spotify auch für eigene, wöchentliche Inhalte in Form von Live-Talks in Greenroom gesorgt, doch nun zieht man den Stecker. Spotify Live mache als eigene App keinen Sinn mehr, so Spotify gegenüber TechCrunch.

Tatsächlich scheint die Zeit der Live-Audio-Chats schon wieder vorbei zu sein. Clubhouse gibt es zwar immer noch, doch der Star von einst ist in der Bedeutungslosigkeit versunken, auch die Relevant von Twitter Spaces ist zurückgegangen, noch bevor der Dienst richtig Fahrt aufnehmen konnte. Andere Unternehmen haben ihr Engagement in diesem Bereich zurückgefahren.

Die Möglichkeit für Sprach-Chats soll es bei Spotify weiterhin geben, direkt in der Spotify-App, Künstler sollen so mit ihren Fans in Verbindung treten können, was prinzipiell eine sinnvolle Sache ist. Dafür braucht es aber, wie Spotify nun auch erkannt hat, keine eigene App. Tatsächlich könnte dieser Rückkanal sogar besser funktionieren, wenn er nicht in eine eigene App ausgelagert ist.

