Wichtiger Erfolg: „Foundation“ als erstes Apple TV+-Original in Top10 raubkopierter Serien des Jahres

Apple TV+ kann sich einen weiteren Rekord auf die Fahnen schreiben: Erstmals konnte man eine der Originals auf die Liste der am häufigsten raubkopierten Produktionen des Jahres setzen, das klingt nur auf den ersten Blick abwegig: Nur, was Menschen gern schauen, wird auch geschaut, das ist heute nicht anders als in Zeiten von Napster und Co., auch wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben.

Apple TV+ wird häufig unterstellt, Filme und Serien in der Hauptsache für die Kritiker und nicht für die Zuschauer zu produzieren, in der Folge hätte man es vor allem auf möglichst viele Nominierungen etwa bei Filmpreisen wie den Golden Globes abgesehen. Unabhängig davon, wie berechtigt dieser Vorwurf möglicherweise sein mag, einige Produktionen von Apple, die auf Apple TV+ laufen, sind bei den Zuschauern nicht nur beliebt, sondern wurden auch sehnsüchtig erwartet.

Eine davon ist etwa „Foundation“, die Verfilmung einer Science-Fiction-Saga, an die sich in der Vergangenheit kaum Produzenten und Studios herantrauten. Die erste Staffel von „Foundation“ ist inzwischen auf Apple TV+ zu sehen und wie das Magazin TorrentFreak festhält, ist sie auch eine der am liebsten geklauten Serien des Jahres.

So beweist Apple TV+ Medienrelevanz

Auf dem siebten Platz der Top10 meistraubkopierter Serien landete „Foundation“, damit ist ein Original von Apple TV+ erstmals auf dieser Liste vertreten. Apple TV+ kostet regulär fünf Euro im Monat, es ist allerdings auch in Apple One inbegriffen.

Die meisten Titel auf der Top10-Liste von TorrentFreak sind indes bei Netflix und Disney+ zu sehen, die gesamte Liste:

Wandavision (Disney+) Loki (Disney+) The Witcher (Netflix) The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) Hawkeye (Disney+) What If…? (Disney+) Foundation (Apple TV+) Rick and Morty (Cartoon Network/Netflix/HBO Max) Arcane (Netflix) Wheel of Time (Amazon Prime Video)

