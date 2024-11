Home Sonstiges WhatsApp-Update markiert Entwürfe und bringt Chat-Listen

WhatsApp-Update markiert Entwürfe und bringt Chat-Listen

WhatsApp ist hierzulande der Messenger Nummer 1 und liefert in regelmäßigen Abständen neue Funktionen. Ein aktuelles Update markiert Chats, in denen eine Nachricht begonnen wurde, als „Entwurf“ und integriert Chat-Listen.

Die „Entwurf-Funktion“ kennen wir bereits von diversen Mail-Programmen. Wer eine neue Nachricht schreibt, diese aber noch nicht abschickt, erkennt das an einer entsprechenden Kennzeichnung. So geraten begonnene Nachrichten nicht in Vergessenheit.

Chat-Listen sollen Ordnung schaffen

Ebenfalls neu sind die sogenannten Chat-Listen. Nach einmaligem Herunterwischen erscheint unter der Suchleiste eine Reihe von voreingestellten Kategorien. Hier sortiert WhatsApp Chats automatisch nach „Alle“, „Ungelesen“, „Favoriten“ und „Gruppen“. Über das Plus ganz rechts lassen sich neue Listen anlegen.

Die neue WhatsApp-Version erkennt ihr an der Nummer 24.23.74, sie steht ab sofort zum Download bereit.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.