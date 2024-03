Home Sonstiges WhatsApp statt X: Vodafone beendet den Support per Direktnachricht

Vodafone beendet den Kundensupport per Direktnachricht auf Twitter, das hat der Mobilfunker inzwischen bestätigt. Zuletzt wurden bereits deutlich weniger Anfragen von Kunden beantwortet. Vodafone ist nicht das einzige Unternehmen, das sich vom Kanal Twitter im Support verabschiedet.

Es wird einsamer auf Twitter, das inzwischen X heißt. Unternehmen kehren der Plattform nicht nur als Ausspielkanal für Werbung den Rücken. Auch als Anlaufstelle für den Support wird X immer unbeliebter. Nun hat auch Vodafone den Stecker gezogen, zumindest so gut wie. Man werde keine Anliegen von Kunden mehr per Nachricht bearbeiten, erklärte Vodafone nun auf X.

Über Twitter leider nicht mehr. Du erreichst uns aber via WhatsApp über nachfolgenden Link: https://t.co/VWzU5hLaHM oder per SMS 0172 4401212​.

Zuletzt hatte man die Bearbeitung von Kundenanfragen auf der Plattform bereits deutlich eingeschränkt.

Support stattdessen per WhatsApp

Stattdessen biete man den Kunden an, sich per WhatsApp an den Support zu wenden, ein Angebot, das etwa auch die Telekom ihren Mobilfunk- und Festnetzkunden macht. WhatsApp wird bei vielen Firmen ein zunehmend beliebter Kanal für den Kundensupport, da die Marktdurchdringung sehr stark ist und die Plattform Unternehmenskunden inzwischen auch geeignete Werkzeuge für die Abwicklung von Kunden-Chats bietet.

Darüber hinaus tauchen mehr und mehr Unternehmen mit ihrem Kundenservice auch auf Threads auf, der neuen Meta-Plattform.

X hingegen wird von Unternehmen gemieden. Zuletzt hatte etwa die Commerzbank erklärt, ihren Twitter-Account nicht mehr aktiv zu bespielen und nur noch als Archiv bestehen zu lassen. Zur Begründung schrieb die Bank, die Plattform habe sich in eine Richtung entwickelt, die nicht mehr zu den Werten des Hauses passe.

