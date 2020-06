WhatsApp Pay: Facebook will gegen Apple Pay und Google Pay in den Ring steigen

WhatsApp möchte auch am Kuchen der mobilen Zahlungen mit naschen Ob Facebook hier noch rechtzeitig kommt oder der Markteintritt zu spät erfolgt, muss sich noch zeigen. Zumindest dürfte WhatsApp auf deutlich mehr potenzielle Kunden treffen als Apple Pay.

WhatsApp wird sich in Zukunft wohl auch für Zahlungen am Smartphone nutzen lassen. Entsprechende Gerüchte hatte es schon länger gegeben, nun nimmt das ganze konkrete Formen an. WhatsApp Pay heißt der Dienst, den der Messenger Kunden zukünftig bereitstellen wird.

Er wird die selben Zahlungsmittel verwenden können, die zuvor bereits unter Facebook hinterlegt wurden, dies ist aktuell allerdings vornehmlich bei Kunden in den USA der Fall, wo bereits Zahlungen im Facebook Messenger getätigt werden können.

Facebook möchte Konkurrenz zu Apple Pay und Google Pay werden

WhatsApp Pay geht zunächst in Brasilien an den Start. Es soll von Privatkunden kostenlos genutzt werden können, gewerbliche Nutzer wie Betriebe und Unternehmen zahlen knapp 4% Transaktionsgebühr.

Wann weitere Märkte erschlossen werden, bleibt einstweilen offen. Ebenso unklar bleibt, wie groß das Potenzial des Dienstes ist. Groß ist zweifellos die potenzielle Zielgruppe. WhatsApp wird weltweit von mehr als zwei Milliarden Menschen genutzt. Sofern es eine annehmbare Akzeptanz von WhatsApp Pay im Handel gibt, wäre eine echte Konkurrenz zu Apple Pay und Google Pay trotz deren großem Vorsprung perspektivisch nicht unmöglich. Dem entgegen stehen dürfte eine in Teilen der Bevölkerung ausgeprägte Skepsis gegenüber Facebook, das vor allem in Fragen des Datenschutzes nicht unbedingt den besten Ruf genießt.

-----

