Home Apps WhatsApp mit größeren Aussetzern am Abend [Update]

WhatsApp mit größeren Aussetzern am Abend [Update]

WhatsApp erlebt zur Stunde einen größeren Ausfall. Der Dienst ist für viele Nutzer derzeit nicht oder nicht zuverlässig nutzbar. Die Probleme begannen gegen 20:00 Uhr und halten noch immer an.

WhatsApp hat heute Abend einige größere Probleme. Der Dienst, der zu Meta gehört, kann derzeit von vielen Anwendern nicht genutzt werden. Zahlreiche Nutzer in sozialen Medien berichten über einen fehlschlagenden Verbindungsaufbau.

Teilweise kurze Verfügbarkeit

Wie viele Anwender von dem Ausfall betroffen sind, ist nicht klar. Es dürften aber zehntausende Anwender von der Störung betroffen sein. Manchmal wird WhatsApp wieder kurz nutzbar, ist dann aber erneut gestört.

In der Regel setzen Internetdienste nur für wenige Minuten aus. Wenn eine Störung für eine Stunde oder länger anhält, zählt das als größerer Ausfall. Die derzeitigen Probleme erinnern an den heftigen Meta-Crash vor einigen Jahren, als viele Dienste im Konzern mehrere Stunden gestört waren und sogar Mitarbeiter teils nicht mehr in ihre Büros konnten.

Update

Zuletzt erreichen uns Berichte, wonach WhatsApp und auch andere, zeitweise gestörte Meta-Dienste wie Instagram, langsam wieder zum normalen Betrieb zurückkehren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!