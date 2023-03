Home Apps WhatsApp kündigt mehrere neue Features für Gruppen an

WhatsApp hat den Start einiger neuer Gruppenfunktionen angekündigt, die teils auch schon länger in den diversen Betas getestet wurden. So starten nun etwa die manuellen Freigaben für neue Teilnehmer. Auch sehen Nutzer in Zukunft, welche ihrer Kontakte in den selben Gruppen unterwegs sind.

Der zu Meta gehörende Messenger WhatsApp hat offiziell den Start einiger neuer Funktionen für seine Gruppen angekündigt. Dazu zählt auch die Funktion, über die wir bereits vor kurzem in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten: Hier können Admins einer Gruppe einen Warteraum anlegen, in dem neue Teilnehmer darauf warten, für die Gruppe freigeschaltet zu werden, dies betrifft nur Gruppen, zu denen per Link beigetreten wird.

Weitere neue Funktion für Gruppen

Darüber hinaus startet bald auch eine Funktion, die Nutzer darüber informiert, wer noch in den eigenen Gruppen zu finden ist. Hierbei bekommen die Nutzer in den Profilinfos angezeigt, welcher ihrer Kontakte sich noch in einer Gruppe befindet, in der man Mitglied ist. Praktisch sind die neuen Funktionen auf jeden Fall, inzwischen können WhatsApp-Gruppen bis zu 1.024 Teilnehmer haben, da kann man schon einmal den Überblick verlieren.

Wann die neuen Funktionen für alle Anwender verfügbar sind, ist nicht klar, erfahrungsgemäß kann es bis dahin noch einige Wochen und auch Monate dauern.

