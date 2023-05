Home Apple WhatsApp-Kontakte ohne Handynummer hinzufügen: Benutzernamen in Entwicklung

WhatsApp-Kontakte ohne Handynummer hinzufügen: Benutzernamen in Entwicklung

WhatsApp bringt in Zukunft wohl auch Benutzernamen, wie andere Messenger. Damit können Nutzer Kontakte hinzufügen, auch ohne ihre Handynummer weitergeben zu müssen. Die Funktion wurde über Jahre immer wieder nachgefragt.

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die die Privatsphäre der Nutzer deutlich stärken würde. Es wird in Zukunft wohl möglich sein, auch einen Benutzernamen für das eigene Konto zu vergeben. Diese Option gibt es in anderen Messengern wie Telegram schon lange.

Wenn ein Nutzer über seinen Nutzernamen gesucht und hinzugefügt wird, bleibt die eigene Nummer vertraulich.

Neues Feature in der Entwicklung

Die neue Funktion taucht in einer aktuellen Beta von WhatsApp auf, die für Android verfügbar ist, dort ist ein neues Feld „Benutzername“ erschienen.

Derzeit können Kontakte nur über die Nummer oder einen QR-Code geteilt werden, was ein persönliches Treffen erforderlich macht. Wann die neue Funktion verfügbar ist, ist aber ungewiss, erfahrungsgemäß kann das noch eine ganze Weile dauern. Erst kürzlich sorgte WhatsApp mit einer anderen großen Neuerung für Aufmerksamkeit, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten: Es ist nun endlich möglich, Nachrichten nach dem Versenden für einige Zeit noch zu bearbeiten, WhatsApp orientiert sich hier an iMessage von Apple. Dieses Feature rollt auch nur langsam für alle Nutzer aus.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!