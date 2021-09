Home Apps WhatsApp in Zukunft wohl auf mehr als einem iPhone nutzbar

WhatsApp unterstützt in Zukunft womöglich mehr als ein iPhone an einem Account: Dieses Update wird derzeit im Rahmen der Multi-Device-Fähigkeit von WhatsApp vorbereitet. Damit würde WhatsApp einen wichtigen Wunsch vieler Nutzer erfüllen.

WhatsApp kann in Zukunft vielleicht mit mehr als einem Smartphone gleichzeitig genutzt werden, eine entsprechende Erweiterung wird aktuell offenbar vorbereitet, wie sich bei Blicken in die Beta von WhatsApp zeigt.

Danach können Nutzer in Zukunft etwa auf einem anderen Gerät wie einem iPad, aber auch einem weiteren iPhone, ihre Unterhaltungen führen. Wird WhatsApp auf einem anderen nach einiger Zeit erstmals wieder Gerät geöffnet, lädt die App die zwischenzeitlich erhaltenen Bestandteile der Unterhaltungen nach, natürlich Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

WhatsApp rollt seine Multi-Device-Strategie aus

Aktuell wird die neue Multi-Device-Fähigkeit von WhatsApp bereits Schritt für Schritt ausgerollt. Viele Nutzer können sich so etwa direkt in der App in den Einstellungen für die entsprechende Beta-Phase anmelden. Unterstützt wird die Anmeldung auf bis zu vier Geräten, aktuell allerdings beschränkt auf weitere Computer und via WhatsApp Web. Wann die Nutzung auf weiteren Smartphones möglich wird und wann die versprochene iPad-App von WhatsApp erscheint, ist noch nicht klar.

Prinzipiell ist die Nutzung eines WhatsApp-Accounts aktuell noch an die eigene Rufnummer gekoppelt. Andere Messenger wie Telegram kennen diese Einschränkung nicht und erlauben den Nutzern, sich auf mehreren Geräten problemlos anzumelden.

