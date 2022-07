Home Apps WhatsApp hat es hingebracht: Chats von Android zu iOS migrieren ist jetzt möglich

WhatsApp lässt jetzt endlich die Migration der eigenen Chats von Android zu iOS zu: Lange genug hatten sich Nutzer nur mit nervigen Behelfslösungen zufrieden geben müssen, zuletzt kam dann Bewegung in die Sache und jetzt ist das Feature für alle Nutzer verfügbar.

Es hat lange, lange Jahre gedauert, bis WhatsApp es möglich macht, Chats von Android zu iOS und umgekehrt zu übertragen, wenn ein Nutzer die Plattform wechselt. Bis jetzt war hier entweder ein Bruch der eigenen Chat-Historie oder viel anstrengendes Gebastel mit mehr oder minder funktionalen Drittlösungen angesagt.

WhatsApp hatte dann vor kurzem eine Beta-Version der Migration implementiert, jetzt ist dieses Feature für alle Nutzer verfügbar.

So bekommt ihr eure Chats von Android aufs iPhone

Nötig ist zunächst die App Move to iOS. Diese wird von Apple im Play Store bereitgestellt und überträgt eine Menge persönlicher Daten wie Nachrichten, Kalender, Kontakte und auch E-Mails von einem Android-Smartphone auf ein iPhone. In dieser App in der jeweils neuesten Version kann jetzt auch WhatsApp als Datenquelle ausgewählt werden. Es ist erforderlich, dass der Nutzer auf beiden Geräten die selbe Telefonnummer für WhatsApp verwendet.

Nötig ist ferner, dass das iPhone auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde und gerade eingerichtet wird. Android-Smartphone und iPhone müssen dann mittels des Migrationsassistenten Move to iOS gekoppelt und der Transfer angestoßen werden.

Beide Geräte müssen sich im selben WLAN befinden und mit dem Stromnetz verbunden sein.

Zudem muss auf dem Quellgerät die aktuellste Version von WhatsApp installiert sein. Systemvoraussetzungen unter Android ist Version 5.0 oder höher, am iPhone ist hier schon ein recht aktuelles iOS gefragt: iOS 15.5 oder höher muss der Nutzer installiert haben, um die Migration durchführen zu können. Hier bei WhatsApp findet ihr alle weiteren Fakten zum neuen Feature.

