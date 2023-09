Home Apps WhatsApp fürs iPad: Es kommt Bewegung in die Sache

WhatsApp gibt es seit Jahr und Tag nicht für das iPad. Das soll sich erklärtermaßen zwar ändern, doch Meta lässt sich Zeit. Jetzt kommt die Sache wohl voran.

WhatsApp gibt es bis heute nicht in einer iPad-Version. Auf dem Tablet läuft der Messenger stets nur in Form mehr oder weniger gut gemachter Umwege. Dabei hat Meta schon vor Jahren erklärt, an einer iPad-Version arbeiten zu wollen. Aber dies galt ebenso für Instagram und in beiden Fällen hat sich bislang nichts getan. An fehlenden Fähigkeiten liegt es freilich nicht, die Tablet-Version der Apps hat für den Konzern wohl schlicht keine Priorität. Doch nun kommen die Dinge zumindest bei WhatsApp voran.

WhatsApp fürs iPad könnte bald fertig sein

Eine iPad-Version für WhatsApp ist wohl bereits im Test. Sie ist Bestandteil der jüngsten iOS-Beta, die über TestFlight bezogen werden kann, sofern man einen Slot in den stets gefüllten Beta-Programmen für iOS hat.

📝 WhatsApp beta for iOS 23.19.1.71: what’s new? WhatsApp is releasing a compatible beta version with iPad on TestFlight!https://t.co/hd2VDX279Q pic.twitter.com/q9Xdxe0fDw

Wann dieser für WhatsApp große Schritt dann freilich erfolgt, ist nicht klar, es könnte gut und gerne noch Monate dauern, bis es so weit ist. Zumindest ist es aber wohl nun nur noch eine Frage der Zeit.

