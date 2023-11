Home Apps WhatsApp-Chef: Chats bleiben werbefrei, aber…

WhatsApp zeigt als einziges Meta-Unternehmen bislang keine Werbung, ändert sich das bald? Zumindest in einigen Teilen der App sind Werbeanzeigen nicht ausgeschlossen, deutet der WhatsApp-Chef jetzt an.

Über Werbung in WhatsApp wird schon lange spekuliert. Einerseits hatte Meta einen Milliardenbetrag für die App gezahlt und doch in den letzten Jahren mit WhatsApp kaum direkte Einnahmen erzielt, andererseits wäre der Widerstand gegen Werbung und eventuelle Abwanderung von Nutzern bei WhatsApp wohl besonders stark, wenn dort Werbung eingeführt würde. Dennoch ist das Unaussprechliche nicht mehr so ganz unaussprechlich. Die jüngsten Äußerungen zeichnen ein etwas realistischeres Bild davon, wie WhatsApp Meta doch noch Geld bringen könnte.

Kernfunktion bleibt ohne Werbung

Will Cathcart, CEO von WhatsApp, äußert sich in einem Interview mit einer brasilianischen Publikation zum Thema möglicher Werbung auf WhatsApp. Er sagt zunächst das, was alle hören wollen: Im WhatsApp-Posteingang soll es keine Werbung geben, die Chats bleiben also werbefrei. Dennoch ist heißt das nicht, dass WhatsApp generell werbefrei bleibt.

An anderer Stelle könnte er sich durchaus Anzeigen vorstellen, etwa im Status-Tab oder in den Kanälen. Auch wäre es möglich, dass Nutzer für den Beitritt zu Kanälen zahlen müssen. Auch könnte WhatsApp neue Business-Funktionen einführen, um die Einnahmen zu steigern. Zuletzt beliefen sich die Erlöse aus WhatsApp Business laut Unternehmen auf rund zehn Milliarden Dollar pro Jahr.

Die Wirksamkeit von Werbung in Status oder Kanälen ist indes fraglich, der Status-Tab hat sich in WhatsApp nie so fest etabliert, wie dessen Vorbild, die Stories in Instagram oder anderen Plattformen und die Funktion der Kanäle ist noch recht neu. Möglich ist, dass die Nutzer dann einfach diese Bereiche der App links liegen lassen.

