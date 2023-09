Home iPhone Werden das iPhone 15 und 15 Pro zu heiß?

Die Schlagzeilen rund um das iPhone 15 reißen nicht ab. Nun geht es um ein mögliches Problem der Überhitzung. Viele Reviews und erste Erfahrungen auf X/Twitter und Reddit merken an, dass das iPhone in allen möglichen Situationen sehr heiß werden kann.

Das iPhone 15 läuft heiß. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr ein iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro oder 15 Pro Max habt. Das Problem scheint in der ganzen Produktfamilie aufzutreten. Ein Twitter-User bemerkt das Verhalten beim Schnellladen, wo das Überhitzen noch am einfachsten zu erklären ist.

Jeeez my iPhone 15 Pro Max is almost too hot to touch while fast charging rn…

Das Verhalten tritt vor allem im unteren Prozentbereich auf. Wird das iPhone 15 Pro Max zwischen 25 und 60 Prozent geladen, sei es unerträglich heiß. Ab 70 Prozent wird es wohl wieder normal, was in diesem Fall immer noch warm bedeutet, aber problemlos in der Hand gehalten werden kann.

iPhone 15 überhitzt: Ist das Logic Board schuld?

Der Nutzer merkt an, dass vor allem die linke Seite warmläuft – genau dort, wo das Logic Board, also die Platine liegt. Ein YouTuber hat sich die neuen Modelle unter der Wärmebildkamera angesehen – und Temperaturen um das Logic Board von bis zu 46,7 Grad Celsius erfasst.

Andere Nutzer berichten von einem warmen iPhone bei normalem Gebrauch wie dem Scrollen durch Social Media. Natürlich kann es normal sein, dass das iPhone während dem Gamen oder normalen Gebrauch warm wird. Gerade zu Beginn, wenn die Einrichtung im Hintergrund fertig läuft – das kann ein paar Tage dauern – ist mit hohen Temperaturen zu rechnen. Es scheint jedoch so, dass das iPhone 15 in diesem Punkt das heißeste iPhone seit Jahren ist.

Habt ihr ähnliche Beobachtungen machen können? Lasst es uns gerne wissen und schreibt dazu, welches Modell der iPhone 15-Reihe ihr nutzt.

