Werbedreh: Entstehen gerade iPhone 15-Promos in Mexiko?

Apple nimmt womöglich gerade einen Teil der Promo-Videos für die neuen iPhones auf und zwar in Mexiko. Die Guided Tour-Clips könnten in der Umgebung eines dortigen Apple Stores entstehen, vermuten Quellen aus der kreativen Szene.

Apples Marketing-Maschine zur Bewerbung neuer iPhones ist zwar auf gewisse Weise berechenbar, dennoch aber stets hoch effektiv. Seit einigen Jahren läuft ein neues Format im Umfeld der Markteinführungen neuer iPhones, das Guided Tour genannt wird. Dabei führt eine Person durch eine Stadt und demonstriert dabei die Features des neuen Modells, häufig liegt der Fokus auf den verbesserten Kamerafunktionen der neuen Modelle.

Aktuell werden offenbar gerade die Guided Tour-Videos für das iPhone 15 aufgenommen, was wenig überrascht, schließlich ist die Markteinführung nur noch einige Wochen entfernt.

Entstehen gerade iPhone 15-Videos in Mexiko?

Eine bekannte Stimme aus der Kreativ-Szene vermutet nun, Apple drehe die Guided Tour für das iPhone 15 in Mexiko City. Das Unternehmen hat die Umgebung des dortigen Flaggschiff-Apple Stores absperren lassen und die Aktivitäten wirken wie etwas größer angelegte Maßnahmen als einen örtlichen Werbedreh. Außerdem wurde ein Schauspieler im Umfeld des Apple Stores gesichtet, der bereits vor zwei Jahren bei einer Guided Tour mitgemacht hat.

2021 war er am Dreh der Guided Tour in Los Angeles beteiligt, als die Serie für die Einführung des iPhone 13 gedreht wurde. Ein Jahr später sehen wir ihn wieder, als er, kommend vom Upper West Side Store in New York City, durch die Stadt läuft und die Features des iPhone 14 präsentiert.

Ein Dreh in Mexiko wäre nicht zu abwegig, eine der Sequenzen zur Eröffnung der WWDC 2023 wurde ebenfalls in dem südamerikanischen Land aufgenommen.

Das iPhone 15 wird in wenigen Wochen erwartet, die September-Keynote könnte am 12. oder 13. September abgehalten werden, wie auch bei den vorangegangenen Veranstaltungen wird Apple wohl abermals auf ein größtenteils virtuelles Format setzen.

