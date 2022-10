Home Apple Weniger China: Apple lässt AirPods bald in Indien fertigen

Apple lässt in Zukunft auch die AirPods in Indien fertigen. Dieser Schritt ist Teil von Apples Bemühungen, unabhängiger von China zu werden. Bis dieses Ziel allerdings erreicht werden kann, wird noch einige Zeit vergehen.

Apple möchte seine AirPods in Zukunft auch in Indien fertigen lassen. Entsprechende Vorbereitungen werden nun getroffen, wie zuletzt von japanischen Wirtschaftsmedien berichtet worden war. Danach habe Apple unter anderem Foxconn aufgefordert, die Aufnahme der Fertigung von AirPods in Indien vorzubereiten.

Foxconn ist bereits jetzt nicht nur der weltweit größte iPhone-Fertiger, sondern auch Apples größer Zulieferer in Indien. Das Unternehmen errichtet auch in Zukunft weitere Fabrikationsanlagen in dem Land.

AirPods werden ab nächstem Jahr in Indien gefertigt

Die Produktion verschiedener Modelle der AirPods und Beats-Linie wird dem Vernehmen nach im kommenden Jahr aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden die AirPods bereits in Teilen in Vietnam gefertigt. Insbesondere der größte Teil der derzeit verkauften Modelle der Beats-Familie wird bereits jetzt in Vietnam zusammengebaut.

Apple strebt seit einiger Zeit nach einer größeren Unabhängigkeit von China als Produktionsstandort. Dieses Ziel ist aber schwer zu erreichen, wie wir erst am Wochenende berichtet hatten. Es wird Schätzungen von Experten nach Jahrzehnte dauern, bis auch nur ansatzweise auf China als Werkbank fürs iPhone verzichtet werden kann. Treiber dieser Bemühungen sind etwa die schwierigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und den USA, bei denen keine Entspannung in Sicht ist.

