Home iCloud / Services Wegen Autorenstreik in Hollywood: Produktion von zweiter Staffel „Serverance“ auf Eis gelegt

Wegen Autorenstreik in Hollywood: Produktion von zweiter Staffel „Serverance“ auf Eis gelegt

Die Serie „Serverance“ über das Unternehmen Lumon Industries hat sich zu einem echten Überraschungserfolg entwickelt – trotz der Differenzen im Hintergrund bei der Produktion der ersten Staffel. Deutlich weniger Glück scheint der zweiten Staffel beschienen zu sein.

Autorenstreik legt Produktion der zweiten Staffel lahm

Während der ersten Staffel haben sich zuletzt die beiden Showrunner so stark verkracht, dass sich beide regelrecht hassten. Apfelpage berichtete darüber. Die haben bereits den Start der zweiten Staffel verzögert. Nun liegen die Dreharbeiten komplett auf Eis. Grund ist der Autorenstreik, von dem Hollywood derzeit heimgesucht wird. Dies berichtet das Branchenmagazin Deadline. In der Writers Guild of America sind ingesamt 12.000 Autoren und Drehbuchschreiber organisiert und kämpfen neben einer besseren Bezahlung sowie höheren Tantiemen auch für eine bessere medizinische Versorgung und andere soziale Vergünstigungen. Außerdem will man die Resteverwertung von alten Drehbüchern mittels K.I verhindern, sofern dafür keine Tantiemen ausgezahlt werden.

Stillstand seit einer Woche

Die Gewerkschaft ist extrem mächtig und es ist davon auszugehen, dass die Hollywood-Studios und Streamingdienste den Forderungen weitestgehend nachgeben werden. Zumindest war dies beim letzten Streik 2007 der Fall. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, ruhen sämtliche Arbeiten seit dem 02. Mai 2023 – was zum eingangs erwähnten Produktionsstopp von der zweiten Staffel „Serverance“ führte.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!