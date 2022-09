Home Apple Watch watchOS 9.0.1 behebt Audioprobleme an der Apple Watch Ultra

Die neue Apple Watch Ultra ist kaum bei den ersten Kunden angekommen, da ist auch schon das erste Update für die Uhr verfügbar. Das ist auch nötig, denn bislang kann es vorkommen, dass das Audio bei Anrufen nicht wie erwartet funktioniert.

Apple hat damit begonnen, die Apple Watch Ultra an erste Kunden auszuliefern. Schon ab dem ersten Tag ist ein Update für die neue Uhr verfügbar. watchOS 9.0.1 kann von allen Nutzern der neuen Uhr geladen und installiert werden. Dieses Update sollten Nutzer der Apple Watch Ultra auch umgehend laden und installieren, denn die initiale Version von watchOS 9 kommt mit wenigstens einem bekannten Bug.

Apple repariert Probleme mit der Anruffunktion an der Apple Watch Ultra

Apple gibt in den Notizen zum Update auf watchOS 9.0.1 an, dass ein Problem behoben wurde, das dazu führen konnte, dass bei Anrufen die Tonqualität beeinträchtigt war. Wie viele Nutzer von der Problematik betroffen sind, ist nicht klar.

Apple hatte auch ein schnelles Update für die neuen AirPods Pro veröffentlicht, hier ist nicht klar, welche Verbesserungen und Fehlerbehebungen Teil dieses Updates sind. Unterdessen ist auch schon watchOS 9.1 in der Beta und erscheint in einigen Wochen für alle Nutzer.

Wie läuft watchOS 9 bei euch? Teilt gern eure Erfahrungen in den Kommentaren.

