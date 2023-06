Home Apple Watch watchOS 10: Optimiertes Aufladen kommt für weitere Modelle

Apple hat mit watchOS 9 eine Ergänzung zum Lademodus eingeführt, die es nur auf der Apple Watch Ultra gibt. Diese wird unter watchOS 10 auch auf weitere Apple Watch-Modelle gebracht. Sie soll den Akku nicht mehr immer sofort vollständig aufladen, sondern sich an eure Nutzungsgewohnheiten anpassen.

Apple wird das Ladelimit der Apple Watch Ultra mit dem Update auf watchOS 10 ausweiten. Dieses Feature soll dafür sorgen, dass der Akku eurer Nutzungsgewohnheit nach geladen wird. Hierbei soll die Uhr euren Tagesablauf kennen lernen und lädt den Akku entsprechend nicht immer sofort auf 100%, sondern oft erst nur auf 80% oder 90%, bis kurz vor den Zeitpunkt, zu dem es den Nutzer erwartet. Dann wird der Akku ganz aufgeladen, man kennt dieses Verhalten vom iPhone.

Das optimierte Laden ist seit watchOS 7 verfügbar. Das Ladelimit auf der Apple Watch Ultra ergänzt dieses Verhalten, indem die Uhr den Akku nur so weit auflädt, dass er für die erwartete Aktivität des Nutzers am jeweiligen Tag ausreichend geladen ist.

Neues Feature startet auf weiteren Uhren

Dieses Feature wird unter watchOS 10 auch auf der Apple Watch SE starten, des Weiteren kommt es auf die Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7 und Apple Watch Series 8, Apple erklärt Details in einem Supportdokument. Selbstverständlich wird es das Feature auch auf allen neuen Modellen der Apple Watch geben, die in diesem Jahr erscheinen.

Die Funktion ist standardmäßig aktiviert, kann aber natürlich auch ausgeschaltet werden. Es bleibt abzuwarten, wie gut watchOS 10 dabei sein wird, die Nutzungsbedürfnisse der Anwender zu erforschen, dies ist erfahrungsgemäß am iPhone längst nicht immer eine sinnvolle Verhaltensweisen. So ein Prognosemodell funktioniert am besten bei sehr gleichförmigen Tagesabläufen, Personen mit wechselnden Arbeitszeiten und einer hohen Fluktuation im Kalender profitieren davon nicht.

Nachtrag

Unterschiede zwischen optimiertem Aufladen und Ladelimit präzisiert.

