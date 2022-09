Home Apple Vor iPhone 14: iPhone 13 im Moment als Schnäppchen bei o2?

In wenigen Tagen werden die neuen iPhones von Apple enthüllt. Das 14er und 14 Pro sind die neuen Flaggschiffe und werden schon bald die Suchergebnisse dominieren. Interessanterweise erhöhen sich aber immer kurz vor dem Launch nochmals die Anfragen bei uns nach dem „alten“ Modell. Und auch auf Google sieht man einen Trend, wonach Leute schon jetzt das iPhone 13 häufiger googeln. Wieso und ergibt das Sinn?

Die Hoffnung liegt klar auf den Schnäppchen. Interessenten erhoffen sich einen besseren Deal zu ergattern, den man das Jahr über nicht bekommen hat. Doch funktioniert das?

Hier müssen wir ehrlich sein: meist nur in ausgewählten Shops. So richtig profitieren kann man nur, wenn ein Mobilfunkanbieter oder Online-Shop entsprechende Bundles schnürt, um das iPhone 13 noch abzuverkaufen. Bei Apple direkt und auch bei vielen großen Online Tech-Märkten profitiert ihr erst NACH dem Launch des iPhone 14.

Bei o2 jetzt Schnäppchen machen

Bei unserem Partner o2 starten die speziellen iPhone-13-Deals jedoch schon heute und Interessenten, die nicht immer das Neuste und Beste brauchen, machen einen guten Deal. So zum Beispiel bei diesen beiden Angeboten:

Angebot aktuell: iPhone 13 im o2 Grow mit AirPods Pro

AP 0,00 € bis 07.09.2022

Einmalig 1 €

51,99 € monatlich (36 Monate)

→ Zum Deal: iPhone 13 im o2 Grow

Fazit

Schaut euch bei Interesse an einem 13er gerne die nächsten Tage einmal die Mobilfunkanbieter-Seiten und vorwiegend an. Die Provider möchten in diesen Tagen den Abverkauf meistens mit tollen Paketen fördern. Hier kommen auch Schnäppchenjäger auf ihre Kosten.

Ansonsten lohnt sich jedoch auch nach dem Launch ein Blick in die Online-Shops!

-----

