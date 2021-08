Home Apple Vor genau zehn Jahren: Steve Jobs tritt als Apple-CEO zurück

Heute vor zehn Jahren ist Steve Jobs als Apple-CEO zurückgetreten. Für Apple-Fans weltweit war dies eine schockierende Nachricht, da es für viele das Ende einer Ära bedeutete, die Apple viele Erfolge brachte. Zudem sahen viele einer Zukunft ohne Steve Jobs pessimistisch gegenüber. Hier ein Rückblick auf die Ereignisse von damals.

Am 24. August 2011, um ca. 18.30 Uhr amerikanischer Ostküstenzeit, flammten auf den Fernsehbildschirmen die Worte „Breaking News“ auf, wie 9to5Mac berichtet. Dann wurde eine Pressemitteilung gezeigt namens „Letter from Steve Jobs“, die offenbar von demselben verfasst worden war.

Gerichtet wurde der Brief nicht nur an den Vorstand von Apple, sondern an die ganze Apple-Community. Darin gab Jobs zu, dass nun der Tag gekommen sei, an dem er seinen „Pflichten und Erwartungen“ als CEO von Apple nicht mehr nachkommen könne. Aus diesem Grund sei er von seiner Position zurückgetreten.

Steve Jobs blieb Vorstandsmitglied

Dass er seine Verpflichtungen nicht mehr wahrnehmen konnte, lag bekanntlich an seinem immer schlechter werdenden Gesundheitszustand. Dennoch traute er sich weiterhin die Rolle des Chairman of the Board innerhalb des Apple-Vorstands zu, die er auch anschließend bekleidete.

Tim Cook zum Nachfolger ernannt

Bereits zu früheren Zeitpunkten wurde Tim Cook damit beauftragt, die Tagesgeschäfte zu übernehmen, wenn Steve Jobs aufgrund von Gesundheitsproblemen eine längere Pause einlegen musste. Daher wurde er in seinem Kündigungsschreiben von Jobs persönlich zu seinem Nachfolger ernannt.

Nicht überall stieß dies jedoch auf Beifall seitens der Apple-Fans. Zwar traute man Tim Cook generell die Leitung von Apple zu. Doch aufgrund der Tatsache, dass Jobs seit seiner Rückkehr zum Konzern im Jahr 1997 diesem praktisch nur Erfolge beschert hatte, glaubte niemand daran, dass ein anderer Apple-CEO dies ebenfalls erzielen könnte.

Wie heute allerdings bekannt ist, haben sich die Vorurteile von damals nicht bewahrheitet. Denn Tim Cook konnte, ebenso wie Steve Jobs, die Stellung des Konzerns hinsichtlich der Verkaufszahlen und des Marktwerts noch einmal deutlich steigern. Möge das nächste Jahrzehnt mit Tim Cook an der Spitze für Apple genauso erfolgreich sein.

