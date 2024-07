Home Apple Watch Vor Australien abgetrieben: Apple Watch Ultra rettet Surfer aus Seenot

Vor Australien abgetrieben: Apple Watch Ultra rettet Surfer aus Seenot

Die Apple Watch hat ein weiteres Leben gerettet, einmal mehr auf See. Nachdem er von starkem Wellengang von der australischen Küste abgetrieben worden war, konnte ein Bodysurfer mit seiner Apple Watch Ultra Hilfe rufen. Als schwierig erwies sich allerdings die Bedienung der Uhr bei unruhiger See.

Die Apple Watch hat schon so manchen Nutzer aus brenzliger Lage gerettet – fairerweise muss man diese Kompetenz auch auf Smartwatches anderer Hersteller ausweiten – nun konnte Rick Shearman froh sein, eine Apple Watch zu tragen.

Der passionierte Schwimmer und Bodysurfer war sogar mit einer Apple Watch Ultra ausgerüstet und die ist bekanntlich besonders widerstandsfähig gegen die Elemente. Allerdings ergab sich für den abgetriebenen Surfer ein anderes Problem, als er seinen Notruf absetzen wollte.

Bedienung der Uhr war nicht einfach

Shearman war von den Wellen etwa einen Kilometer von der australischen Küste abgetrieben worden und erkannte schließlich, dass er es nicht mehr ohne Hilfe an Land schaffen würde. In dieser Situation wollte er mit der Uhr um Hilfe rufen, erzählt er in einem Interview.

Das war aber gar nicht so leicht. Die Uhr zu bedienen und die Notruf-Funktion auszulösen, während ihn die Wellen umher warfen, habe sich als schwierig erwiesen. Zudem musste er sich die Uhr ans Ohr halten, die Retter brauchten etwa eine Stunde, um ihn zu finden, bevor ein Hubschrauber ihn bergen konnte.

Tatsächlich ist die Nutzung der Uhr im Wasser mit Tücken verbunden, neben der erschwerten Bedienung der Uhr durch Wasser auf dem Display kommt auch der Umstand, dass der Lautsprecher unter Wassereinfluss nicht auf seine volle Lautstärke kommt. Dennoch, an diesem Tag war die Uhr sein Lebensretter, bilanziert Shearman.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.