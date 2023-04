Home Apple Völlig neu: Apple entwickelt Journal-App für psychische Gesundheit

Das ist neu: Apple soll an einer Art Tagebuch-App arbeiten. Mit dieser Anwendung sollen Nutzer ihre Gedanken und Erlebnisse dokumentieren können, wobei die Aufzeichnungen durch persönliche Daten auf dem iPhone angereichert werden sollen. Apps dieser Art sind bereits seit einigen Jahren am Markt und verzeichnen wachsenden Zulauf.

Apple arbeitet angeblich an einer ganz neuen iOS-App. Diese ist als eine Art persönliches, datenbasiertes Tagebuch zu sehen, so das WSJ in einer entsprechenden Reportage. Nutzer sollen ihre täglichen Abläufe und Gewohnheiten erfassen und analysieren lassen. Die App, die bei Apple unter dem internen Codenamen Jurassic entwickelt wird, soll so etwa den typischen Tag des iPhone-Nutzers kennen lernen und Ausreißer erkennen und anzeigen können. Die App werde auf Trainings- und Gesundheitsdaten zugreifen können und diese zur Ergänzung der Einträge des Nutzers heranziehen, heißt es.

Nutzer sollen in der Lage sein, mit persönlichen Daten auf ihrem iPhone wie Nachrichten oder Anrufen die Analyse zu verfeinern, das wäre ein Vorteil gegenüber von Dritt-Apps wie Day One: Apple kann durch eine tiefe Systemintegration relativ viele Daten erlangen – theoretisch.

Zeitplan noch ungewiss

Doch das Konzept hat Grenzen: Es dürfte dort besonders gut funktionieren, wo Nutzer sehr weit in den Apple-Kosmos eingetaucht sind und etwa vorwiegend über iMessage kommunizieren. Auf die Inhalte von Messengern wie WhatsApp wird die App wohl keinen Zugriff haben.

Es ist aktuell nicht klar, wann die App für alle Nutzer erscheinen soll, ob sie etwa bereits auf der WWDC 2023 gezeigt wird. Unklar ist auch, ob Apple für die Anwendung Geld nehmen möchte. Würdet ihr eine solche App verwenden?

