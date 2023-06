Home Mobilfunk Vodafone bringt den Willkommens-Bonus + doppeltes Datenvolumen und 20% Rabatt auf die Grundgebühr

Der Sommer wird auch allgemein als Sommerloch beschrieben. Dies gilt sowohl für die Nachrichten aus der Tech-Sezene als auch im Handel: Wer also auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, dürfte hier fündig werden. Und wer nach einem neuen Mobilfunkvertrag mitsamt iPhone sucht, der sollte bei Vodafone vorbeischauen.

Vodafone bringt den Willkommensbonus zurück und noch mehr

Wer aktuell ein iPhone 14, ein iPhone 14 Plus oder ein iPhone 13 bzw. iPhone 13 Mini haben möchte, sollte bei Vodafone vorbeischauen. Insgesamt gibt es einen Willkommens-Bonus von 200 Euro als Einmalgutschrift. Ferner gewähren die Düsseldorfer noch einen Rabatt von 20% auf die monatliche Grundgebühr. Last but not least gibt es noch in den Tarifen GigaMobil S und GigaMobil M doppeltes Datenvolumen – das sind also 24 GB bzw. 50 GB.

Anmerkung

Die Tarife haben eine Laufzeit von 24 Monaten, die Kündigungsfrist beträgt drei Monate vor Ablauf. Zum Abschluss hat Vodafone noch ein weiteres Goodie für euch, aktuell entfällt auch noch die Anschlussgebühr. Die Aktion lässt sich bis zum 12.07.2023 buchen.

