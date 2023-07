Home Featured Vision Pro: Entwickler müssen im verschlossenen Kämmerlein allein arbeiten

Apple verteilt demnächst die ersten Vision Pro-Geräte an Entwickler, diese können die Brille im Rahmen eines Entwickler-Kits erhalten. Für dessen Nutzung hat Apple allerdings strenge Regeln aufgestellt, die jedoch schon geleakt wurden. Wer sich die Vorgaben anschaut, mag ernste Zweifel an der Realitätsnähe der Anforderungen hegen.

Die Vision Pro ist für Apple ein ganz besonderes Projekt. Es soll das Next Big Thing werden, die Erwartungen, die an der Brille hängen, sind immens und Apple will nichts dem Zufall überlassen. Keine Apple-Manager, die sich in der Öffentlichkeit mit der Brille zeigen, ein Marktstart erst nach und nach in den wichtigsten Märkten, allen voran die USA. Keine Angriffsfläche bieten, Kratzer am Image des so wichtigen Produkts sollen möglichst vermieden werden, das ist der rote Faden, der sich auch bis in die Anforderungen an die Zuteilung der Entwickler-Kits hinein zieht.

Hinter verschlossenen Türen

Denn wer die Brille im Rahmen eines Entwickler-Kits erhält, das ab sofort beantragt werden kann, muss fast schon absurd hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen. Ironischerweise sind eben diese Vorgaben bereits geleakt worden, was wohl ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitsauflage sein dürfte.

Die Entwickler müssen die Brille stets in einem abschließbaren Raum oder Behältnis wie einem Schrank oder Tresor aufbewahren. Dieser Raum muss einbruchssicher sein und niemand außer den autorisierten Entwicklern und Mitarbeitern darf Zutritt haben, weder Freunde, Familienangehörige, noch beliebige Personen im Haushalt. Diese dürfen das Gerät niemals sehen oder gar berühren oder benutzen.

The Vision Pro developer kit rules are INSANE pic.twitter.com/0mEzAEWzfu — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) July 24, 2023

Wenn es nicht getragen wird, muss die Vision Pro immer gesperrt bleiben. Das Gerät muss zudem auch stets an der bei Apple registrierten Adresse verbleiben. Fährt der Entwickler für länger als zehn Tage weg, muss er Apple kontaktieren. Möchte er die Brille woanders hin mitnehmen, muss das bei Apple schriftlich beantragt werden.

Letztere Vorgabe kann Apple unter anderem durch den AirTag überprüfen, der in das Case eingearbeitet ist. Überhaupt behält sich Apple vor, die Einhaltung der Vorgaben stichprobenartig zu überprüfen, der schnelle Leak der Details wirft aber schon ein Schlaglicht darauf, wie realistisch es ist, die Einhaltung derart strikter Vorgaben wirksam erzwingen zu können.

-----

