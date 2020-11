Home Hardware Viele weitere Sony-Smart TVs von 2020, 2019 und 2018 erhalten Apple TV per Update

Zahlreiche weitere Smart TVs von Sony erhalten nun auch die Apple TV-App. Einige Modelle hatten das entsprechende Update bereits im Oktober erhalten, nun kommen die meisten aktuellen Modelle der letzten Jahre auch an die Reihe.

Viele weitere Smart TVs von Sony erhalten nun auch die Apple TV-App. Nachdem bereits einige Modelle im Oktober mit der entsprechenden Aktualisierung versorgt worden waren, trifft Apple TV nun auf zahlreichen weiteren Modellen ein: Darunter finden sich alle Smart TVs von Sony aus diesem Jahr.

Die meisten Modelle aus dem Jahr 2019 werden das Update ebenfalls erhalten. Die entscheidende Aktualisierung ist das Update der Firmware auf die Version v6.4960.

Verteilung des Updates erfolgt zuerst in Europa

Wie aus Berichten von Branchenmedien hervorgeht, wird das neue Firmware-Update aktuell an Geräte in Europa verteilt. Es sollte dort innerhalb der nächsten Tage den Nutzern zum Download angeboten beziehungsweise automatisch installiert werden. In weiterer Folge wird das Update dann für Nordamerika ausgerollt.

Nicht alle Modelle aus dem Jahr 2019 werden Apple TV nutzen können. die Modelle AG8, XG83, XG81 und XG80 sind hiervon aktuell noch ausgenommen, dagegen wird das Update für die Modelle von 2018 AF9/A9F und ZF9 angeboten werden.

Mit der Apple TV-App können Nutzer Apple TV+ auf dem Smart TV schauen, sowie durch den iTunes-Katalog stöbern und Filme und Serien leihen und kaufen.

Apple TV läuft auf allen Apple-Produkten sowie zahlreichen Smart TV von Samsung, LG, Sony und weiteren Herstellern. Es kann auch auf dem Fire TV von Amazon und im Web genutzt werden.

