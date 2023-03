Home Featured Viel teurer: iPhone 15 Pro mit kräftigem Preisaufschlag?

Das iPhone 14 ist teuer, doch das iPhone 15 kann noch teurer werden: Aus verschiedenen Quellen ist aktuell zu hören, dass Apple noch einmal kräftig an der Preisschraube drehen möchte, wer also im Herbst zuschlagen möchte, sollte schon einmal zu sparen anfangen.

Bald ist das neue iPhone wohl nur noch mit einer Niere, dem Erstgeborenen oder in Gold zu bezahlen: Apple soll dem Vernehmen nach weiter an der Preisschraube drehen. Der inzwischen recht gut etablierte Analyst Jeff Pu geht in einer Einschätzung für Investoren davon aus, dass Apple auf den Preis des iPhone 15 Pro noch einmal etwas aufschlagen wird, um den Abstand zum iPhone 15 und iPhone 15 Plus zu vergrößern. Auch eher diffuse Spekulationen in chinesischen sozialen Medien deuten an, dass das iPhone 15 nochmals teurer wird.

Wie teuer wird das iPhone 15?

Konkrete Preise oder Preiskorridore wurden von beiden Quellen nicht genannt.Im vergangenen Jahr gab es indes auch Spekulationen um weiter steigende iPhone-Preise, so sollte Apple noch einmal 100 Dollar drauflegen. Bekanntlich kam es anders, zumindest in den USA.

Diesmal allerdings sind deutlich höhere Preise nicht unwahrscheinlich, zumal auch substantiellere Updates und Designauffrischungen bevorzustehen scheinen. Allerdings dürften auch nochmals teurere iPhone 15-Pro-Modelle problemlos ihre Käufer finden. Lediglich bei den Standard-iPhones hat Apple scheinbar das Maximum in Sachen Preis-Leistung erreicht, was sich Anden an den anhaltend schlechten Verkäufen des Standard-iPhone 14 sowie des Plus-Modells gut erkennen lässt.

